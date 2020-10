Matrimonio igualitario no es tema porque ya lo rechazó el pleno: Morena

Culiacán, Sin. - Después de que en la agenda legislativa que dio a conocer Morena no aparece el tema del matrimonio igualitario, la coordinadora del grupo parlamentario, Graciela Domínguez dijo que siendo un tema polémico no tiene caso llevarlo de nuevo al pleno.

"Yo creo que no tendría mucho que avanzarse si no se logra una voluntad, porque a diferencia de otros temas, en este ya se hizo una votación, ya hubo manifestación y lo que obliga al proceso legislativo en ese tipo de temas pues es el cabildeo, y mientras no haya voluntad de cambio, el Congreso no tendría por qué llevarlo de nuevo al pleno siendo un tema polémico y que insisto, lo que se busca justo cuando se lleva un tema al pleno, es la flexibilidad", dijo.

Por ello, Domínguez Nava resaltó que no depende de la bancada de Morena volver a posicionar el tema del matrimonio igualitario, no es tema de discusión lo que ya se rechazó en el pleno.

Sin embargo, recordó que fue gracias a la bancada de Morena que, por primera vez en la historia, el tema del matrimonio igualitario pudiera llevarse al pleno y someterse en votación, sin embargo, las votaciones no fueron a favor de la iniciativa.

Recordó que el matrimonio igualitario es un tema que ya se votó y se manifestó y que más que iniciativas, se requiere diálogo para modificar el sentir de los diputados que votaron en contra.

"Los diputados que en este momento formamos parte de esta legislatura, hemos opinado sobre el tema, y se necesitarían más que iniciativas, diálogo para ver cuál es la postura, si hay voluntad de modificar su votación en este tema porque iniciativas hay, aquí el asunto está en revisar quiénes votaron en contra y ver cuál sigue siendo su opinión sobre el tema", indicó.

La diputada reiteró que no tiene caso subir al pleno otra iniciativa en el último año de esta legislatura porque no hay flexibilidad en la discusión.

"Nosotros buscamos y creíamos que se podía sacar adelante esta reforma convencidos de que este asunto es materia de derechos humanos y que, pues la voluntad de los diputados no tenía que ser en sentido negativo, pero cada quien tiene su forma de opinar", lamentó.









