Por reclamo de presupuesto a escuelas se agarran morenistas contra morenistas

Culiacán, Sin. - El diputado Juan Ramón Torres Navarro, hizo un exhorto a sus homólogos federales de Sinaloa, a que luchen para que no se le quite el presupuesto al programa de Escuelas de Tiempo Completo, como lo contempla el Proyecto de Egresos de la Federación 2021 ya que afectarían alrededor de 130 mil alumnos de comunidades vulnerables de más de mil planteles, además 3 mil 600 maestros se verían afectados.

En tribuna el diputado de Morena al presentar “el posicionamiento, punto de acuerdo o lo que ustedes quieran ponerle”, dijo, enfrentó a morenistas contra morenistas y a panistas con morenistas.

Local SEPyC y Ayuntamiento de Culiacán mejorarán infraestructura escolar

El legislador advirtió que la desaparición los cerca de 350 millones de pesos que anualmente venían asignándose para alimentos de alumnos y compensación a maestros de Escuelas de Tiempo afectará a los niños más necesitados y vulnerables del estado.

"Yo se los digo porque he vivido en carne propia como llegan los niños contentos de esa marginación y disparidad de sociedad que tenemos en nuestro estado; desde aquí hago un llamado argumentándole al Secretario de Hacienda Arturo Herrera, la necesidad de reintegrar al presupuesto los recursos", dijo.

Dijo que es necesario que se respete este programa para los kínder, primaria y secundaria, porque es donde se les deben proporcionar alimentos a los educandos.

"Ojalá que en este sentido tengan la humildad de legislar para estos sistemas educativos porque son programas necesarios, en los cuales como maestro lo he dicho, no nos alcanza el horario para cumplir todo lo que viene, aún sin que sea presencial", puntualizó.

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado

Su compañera de bancada Victoria Sánchez Peña se inconformó defendiendo a capa y espada a López Obrador exaltando las acciones implementadas por el Gobierno Federal en materia educativa durante este 2020 en Sinaloa.

Dijo que a través del programa La Escuela es Nuestra la inversión ha sido de poco más de 100 millones de pesos en alrededor de 700 planteles en los diferentes municipios.

Torres Navarro le aclaró que no dudaba de las inversiones que se han hecho pero que lo prioritario es que los niños no se queden sin alimentación porque muchos de ellos solo comen lo que se les brinda en los planteles y que se mantenga la “mísera compensación” de 3 mil 700 pesos mensuales a los maestros.

El panista Jorge Villalobos se sumó a la petición de Torres Navarro, aunque dudó de que los legisladores federales hicieran eco a su demanda, porque sus compañeros morenistas son zombis que no tienen voz ni voto sino dedos para aprobar lo que les dice su presidente, no ven, no piensan

Foto: Cortesía │ Congreso del Estado

Se están robando el dinero y ustedes mismos se contradicen.

Torres Navarro

Victoria Sánchez le reviró al advertir que ya no sabía si la intervención de su compañero Torres Navarro era un exhorto a un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, “ya no sé en qué quedó”, y además arremetió contra Villalobos al decir que “están llorando y rasgando las vestiduras” por la eliminación de 109 fideicomisos.

Puedes leer: Recorte de programa podría incentivar deserción escolar

Al diputado de Morena José Antonio Crespo le caló que les dijeran zombis, y con una pírrica defensa en tribuna dijo que ahora les decían zombis, que ya no eran ignorantes, luego se fue de paso con su discurso y la presidenta de la Mesa Directiva le recordó que su tiempo se agotaba.

¡No me interrumpa por favor…! le contestó.

La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, Flor Emilia Guerra Mena, dijo que el programa es un programa noble pero que los recursos no se aplican como debe ser por la corrupción de antes, y por eso ahora se entregarán directamente a los beneficiarios, por ello, exhorto a los diputados federales a que sigan trabajando a favor de la educación.





Lee más aquí ⬇

Local Legisladores rinden un minuto de silencio por alcalde que murió de Covid-19