Habrá ‘voto de castigo’ contra Morena: Va por Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El voto de castigo en la próxima jornada electoral será para la alianza PAS-Morena, por apostarle a la intimidación y a las amenazas en este proceso electoral, así como haber eliminado los programas sociales que se tenían, aseguró Wendy Barajas Cortés, presidenta del Comité Ejecutivo del PAN Mazatlán.

“Sin duda alguna los de enfrente tienen miedo, nos llegan todos los días noticias y evidencias que rompen cristales a la gente de nuestro equipo, hace algunos días a Maribel Chollet le quitaron todas sus lonas, a todos los candidatos les está tocando vivir esto, que las bardas las rayan, para nosotros es una señal clara que los de enfrente tienen miedo”, expresó.

Dijo que de acuerdo a encuestas recientes, el candidato a la alcaldía de Mazatlán por la alianza Va por Sinaloa, Fernando Pucheta Sánchez, está arriba en las preferencias electorales de los mazatlecos, así que se espera una victoria la próxima jornada electoral del 6 de junio.

Aseguró que tanto el PAN como el PRI tienen la estructura completa con representantes en cada uno de los distritos y urnas que se instalarán en los comicios.

“Los dos partidos políticos tenemos nuestra estructura completa, como partidos ya se nos agotó el plazo para tener la estructura completa, cosa que nos da mucho gusto, vamos a tener representantes de casilla tanto del PRI como del PAN en todos y cada uno de los distritos, y en todas y cada una de las casillas, sí van a estar las estructuras completas por parte de nuestra alianza”, apuntó.

Comentó que tener representantes en cada casilla, permitirá al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional defender el voto de cada uno de los ciudadanos que emitan su sufragio el 6 de junio.

Wendy Barajas refirió que la guerra sucia que emprende la alianza PAS-Morena contra los candidatos de la coalición PRI, PAN y PRD lo único que está generando es el rechazo de la población, lo cual se traducirá en un voto de castigo para los candidatos morenistas.

Es muy común ver actos de campaña donde se aglomeran decenas de personas. Foto: Cortesía| Fernando Pucheta

Invitó a la población a salir a votar de manera libre y sin miedo, el próximo 6 de junio.

Aclaró que la alianza está preparada y lista para hacer frente a las situaciones que se presenten el día de la jornada electoral, se cuenta, añadió, con un grupo de abogados que se harán cargo de las irregularidades que se presenten por zonas.

“Si desde ahorita ya estamos viendo ese tipo de acciones delictivas, yo creo que no debemos de cerrarnos o cegarnos a que no vaya a presentarse el día de, estamos preparados y estamos capacitando a nuestra gente, hay una organización bien estructurada, vamos hacer frente a las situaciones que se presenten porque yo no tengo duda de que va haber situaciones desagradables el día de las elecciones”, concluyó.









