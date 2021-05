Mario Zamora pide garantías al gobierno durante la jornada electoral

Culiacán, Sin.- El candidato a gobernador de Sinaloa Mario Zamora Gastélum, exhortó al Gobierno federal garantizar que en las próximas elecciones haya tranquilidad, paz y calma, con el fin de que la ciudadanía pueda salir a depositar su voto con total libertad y demandó a López Obrador prudencia en las mañaneras.

Entrevistado en el crucero de los bulevares Rolando Arjona y Lola Beltrán, a donde acudió a saludar a los automovilistas, el abanderado de la Coalición PRI, PAN, PRD "Va por Sinaloa” consideró que sería muy prudente que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deje de hablar de temas políticos en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, previo a las elecciones del 6 de junio.

Local Mario Zamora ofrece sacar del abandono a municipios gobernados por Morena

Mario Zamora recordó que en su reciente visita a Sinaloa, López Obrador fue muy prudente y no habló de temas políticos y se sujetó a la agenda de supervisar los trabajos de las presas Santa María y Picachos, y eso habla del respeto que le tiene a los sinaloenses en el tema electoral. Ante ello, prometió que, de ganar las elecciones, trabajará de la mano con el mandatario en beneficio de la gente.

“Debe entrar la buena política, que cada ámbito de gobierno haga su trabajo y que no se meta en lo electoral. Espero que se actúe de manera responsable, que se entienda que quien esté en los gobierno estatales, municipales y federales, no tiene por qué intervenir en lo electoral, sería bastante prudente como lo hizo cuando vino a Sinaloa, yo reconozco que no hubo ninguna nota política”, dijo a pregunta expresa sobre la situación que atraviesa el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca.

Dijo que es preocupante lo que se vive en Tamaulipas porque las elecciones deben de ser libres lo más posible, que el ciudadano pueda con toda libertad ir a depositar su voto por el candidato o partido que quiera, sin ningún tipo de presión.

Respecto a la situación por la que atraviesan candidatos en otros estados, donde son agredidos y hasta asesinados, el candidato a la gubernatura, demandó al Gobierno Federal que de plena certeza de tener unas elecciones tranquilas, en paz y en calma, para que la gente salga con plena libertad a depositar su voto.





















Lee más aquí:

Local Rocha Moya ofrece dejar atrás los gastos en frivolidades

Local Heriberto Félix llama a los sinaloenses votar por Mario Zamora

Local Senadores priistas invitan a candidatos impopulares a sumarse con Zamora