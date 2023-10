Más de dos meses con fallas en el alumbrado público en Arboledas Invies

Mazatlán, Sin.- Más de dos meses llevan los vecinos de la calle Diego María Rivera del fraccionamiento Arboledas Invies de Mazatlán con fallas en el alumbrado público, lo que le genera mucha inseguridad, ya que la zona se queda completamente a oscuras por la noche.

“Nos sentimos inseguros por estar sin luz en las calles en este fraccionamiento, en especial esta calle, este lugar se queda muy solo cuando oscurece, tenemos así más de dos meses fácil, da hasta miedo andar en la calle, imagínate que salga algún loco de por los montes que están por aquí y nos quiera hacer algo", comentó Alejandra Villela, vecina del asentamiento.

Los vecinos aseguran que han reportado esta problemática tanto a la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscando una solución urgente para restaurar la iluminación en la calle, pero no han sido escuchados.

"Reportamos primero a Obras Públicas y después a la CFE, pensando que era un problema de que no había energía eléctrica, pero no tenemos respuestas, y esto ya tiene rato, no tenemos soluciones por parte de las autoridades competentes; aquí en el fraccionamiento hay más problemas que nada y en lo que respecta a las luminarias nadie nos hace caso", agregó la vecina.

En riesgo

La falta de luz en esta vía ha generado temor entre los habitantes, quienes sienten que están expuestos a situaciones de riesgo durante la noche.

"Nos sentimos expuestos ante la falta de iluminación, inseguros, por aquí hay muchos malandrines que pueden aprovechar para hacer de las suyas, la gente ya mejor procura no salir ni a la tienda cuando es de noche", comentó Rogelio, vecino de la zona.

A pesar de que el Ayuntamiento mantiene activo un programa de instalación y reparación de luminarias en diferentes colonias de la ciudad, el rezago que se tiene en este sentido es muy grande, ya que hay asentamientos que llevan hasta cinco años con las lámparas apagadas en las calles.