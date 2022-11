Más de dos décadas en espera de la pavimentación en la colonia Lomas del Ébano

Mazatlán, Sin.- Entre tierra, maleza crecida, escombro y hundimientos que se forman en la terracería, así viven los habitantes de las calles Emiliano Zapata, José Ángel Pescador, Mariano Osuna, Bahía Kino y Adrián Coronado de la colonia Lomas del Ébano. Más de 20 años llevan ya esperando para que pavimenten las vialidades.

"Ya tenemos años en esta colonia, esta parte de Lomas del Ébano no tiene pavimentación, es pura terracería, se batalla para pasar, muchos carros tienen que rodear por otras calles, hasta los vecinos que caminan para subir cuando se bajan del camión y batallan para caminar por toda la terracería", aseguró Rubí, vecina del asentamiento.

Además, los accidentes son muy comunes por estas vialidades, no solo de automovilistas, motociclistas o ciclistas, sino también peatones.

"Se han tropezado niños, adultos, jóvenes, de todo tipo, eso mientras caminan, porque de lo feo que está no se pueden ni subir motos, carros y mucho menos bicicletas, prefieren dar la vuelta, por otro lado, para pasar por aquí para que no se accidenten", agregó Rubí.

Maleza crecida

A la problemática de las vialidades en mal estado se suma la maleza crecida en las áreas verdes, ya que desde hace más de seis meses las autoridades no acuden a limpiar.

"En los últimos meses, han aparecido alacranes, que gracias a Dios no han picado a nadie, también hay muchos ratones, pero lo que más incomoda son los zancudos, que salen entre tanta maleza que hay, urge que vengan a cortar todo eso que está de más, y no hablo de los árboles, me refiero a toda la maleza que hay por todas partes", dijo.