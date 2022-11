Habitantes de la colonia Klein piden revestimiento de su “canalito”

Mazatlán, Sin.- Lleno de maleza y basura se encuentra el canal pluvial de la colonia Klein en Mazatlán y a pesar de que los habitantes de la zona han pedido a las autoridades que lo limpien, desde hace varios años no se le da mantenimiento.

"Es un riesgo ese canal, está lleno de basura, hay gente de aquí de la colonia que lo agarra de basurero y viene a tirar su basura, eso provoca que más animales lleguen al canal y sobre todo aumenta el riesgo de salud para quienes vivimos aquí", afirmó Janeth, vecina del área.

Desde hace aproximadamente cuatro meses el canal está con la maleza crecida, lo que ha provocado la proliferación de zancudos y otros insectos.

"Nosotros estuvimos cortando maleza y otros vecinos de aquí mismo también, algunos hasta quemamos la maleza y la arrancamos, porque eso atrae a los zancudos, las personas que viven a espaldas del canal, son los que más sufren", agregó.

La vecina añade que el problema ya tiene aproximadamente dos años, además de que el canal prácticamente está seco, por lo que no cumple con ninguna función útil en la colonia.

"Lleva dos años ya, sería exagerar si te dijera que tiene más tiempo, si lleva más de eso, pedimos que vengan y hagan algo, porque es algo que no aporta nada y no sirve de nada por aquí, solamente pone en riesgo a los vecinos y a los niños que juegan en el campito que está al lado".

Pese a que han hecho varios reportes al Ayuntamiento, nadie ha acudido a revisar.

“Es algo que pedimos, ya se reportó, pero no han venido, se entiende que no somos la única colonia en Mazatlán, pero que se echen la vuelta y vean todas las fallas que hay en la colonia, no solamente el canal".

Riesgo de salud

Janeth señala que además de tirar escombro y basura en el sitio, en más de una ocasión se ha visto a personas realizar sus necesidades en el canal, lo que eleva el riesgo de salud para ellos.

"Como cuatro o cinco veces ha pasado, son personas enfermas y gente sin escrúpulos los que hacen esto, los han corrido, yo me incluyo, cuando he visto eso los corro, es una falta de respeto y de higiene".