Mario Zamora acepta que sí se dieron créditos a sus familiares

Culiacán, Sin.- Después de que este lunes un medio nacional diera a conocer una investigación donde se le involucra en la entrega de créditos millonarios a familiares durante su periodo como director de la Financiera Rural (FinRural), Mario Zamora Gastélum, aceptó, pero, aseguró que todo fue parte de un programa en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), donde se entregaban apoyos directos y el complemento era el crédito que otorgaba la financiera.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el candidato a gobernador por la coalición PAN, PRI, PRD ‘Va por Sinaloa’, explicó que fue Sagarpa la que autorizó a su suegro un apoyo de cerca de un millón de pesos.

“Quiero decirlo muy claro porque me gustan las cosas claras, este programa era conjunto entre la Sagarpa, la entonces Secretaría de Agricultura, y la Financiera Nacional de Desarrollo, la Sagarpa era la que entregaba los apoyos, ellos eran quienes decidían bajo reglas muy claras quién tenía acceso a esos recursos y la Financiera solo entregaba los créditos complementarios a esos incentivos, que eran para celdas solares”, detalló

Dijo que su suegro quien se dedica a la exportación de mango, cumplió con todos los requisitos al solicitar el crédito para la instalación de instalar celdas solares en sus empaques.

“Mi suegro tiene cerca de 40 años en el negocio agrícola. Era un apoyo que daba la SAGARPA para contratar a los empaques que eran de exportación, convertir las energías de diésel a utilizar celdas solares, él metió su solicitud como cualquier ciudadano, la SAGARPA se lo aprueba, un apoyo de cerca de un millón de pesos y el complemento en crédito que daba la financiera de cerca de 800 mil pesos”, dijo.

Aseguró que las celdas permanecen en el empaque y que las reglas y los requisitos del programa se cumplieron, se concluyeron los pagos correspondientes y que para solicitar el crédito su suegro no utilizó prestanombres y que hasta la fecha la Auditoria Superior de la Federación (ASF) no ha emitido ninguna observación porque todo el trámite fue transparente.

“El crédito correspondiente se pagó hasta el último peso, con total transparencia, no hay nada que ocultar, yo como director general no participaba en ningún consejo ni comité donde se tomaban esas decisiones, por eso cuando nos llega esto dije: no hay nada que ocultar, no hay que poner prestanombres, mi suegro es un productor más que tenía su derecho y las instancias así lo determinaron”, indicó.









