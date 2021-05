No dejaría entrar a Zamora ni a la puerta de mi casa: Cuen

Culiacán, Sin.- El dirigente del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen Ojeda, aseguró que el candidato de la alianza "Va por Sinaloa", Mario Zamora Gastélum, ya no encuentra qué hacer para llamar la atención; y con el fin de acaparar reflectores, no le importó ir a exponer a una familia en colonia Bicentenario.

Hace dos días, el abanderado del PRI-PAN-PRD, pasara la noche en compañía de su esposa Wendy, en la casa de María Juana, en una de las colonias más marginadas en la capital del estado.

Local Mario y la Wendy durmieron en catres en la Bicentenario

“Yo no puedo meterme a una casa porque ellos no conocen mis costumbres, no sé si le voy a llevar enfermedades venereas, voy a transportar el virus del Covid-19, o a lo mejor tiene tuberculosis y va a llevar la tuberculosis a esas casas, o a lo mejor tiene malas costumbres y va a ir a robar a la casa, no sabemos. ¿Ustedes dejarían entrar a un extraño a su casa? Claro que no. ¿Usted lo dejaría entrar? Por supuesto que no, nunca, ni a la puerta”, señaló

Cuen Ojeda mencionó que por ese “chistecito” la familia que le abrió las puertas de su hogar a Mario, puede resultar contagiada de Covid-19 o en el peor de los casos de tuberculosis.

Finalmente el pasista externó que, por llamar la atención de los ciudadanos, ya andan dando “patadas de ahogado”.













Lee más aquí:

Local La coalición “Va por Sinaloa” en contra de las campañas de lodo

Local Piden a candidatos de Sinaloa compromiso con Primera Infancia