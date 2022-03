Marchan jóvenes mujeres escuinapenses para conmemorar el Día de la Mujer

Escuinapa, Sin.- Exigiendo respeto y justicia por los abusos que se cometen en contra de las mujeres, un grupo de más de un centenar de jóvenes marcharon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Es el segundo año consecutivo que el colectivo feminista "Hijas del mar" llevan a cabo una manifestación, la cual se realiza de manera pacífica, iniciando en las afueras del Palacio Municipal y concluyó en la casa de la cultura.

La manifestación tuvo participación desde niñas de cinco o seis años y jóvenes adolescentes principalmente, quienes caminaron con pancartas en mano y alzando la voz exigiendo respeto.

"Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan" era una de las exclamaciones que el grupo de mujeres realizó.

Al culminar la marcha, prosiguieron con el estampado de sus manos en un mural, asimismo externaron casos de abusos que han sufrido y por los cuales piden no quedarse calladas.













