Malecón de Mazatlán se pinta de morado

Mazatlán, Sin.- Desde el Monumento al Venadito hasta el Monumento a Lola Beltrán, poco más de tres kilómetros, cientos de feministas marcharon la tarde del lunes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Visibilizar la lucha por la igualdad de género, alzar la voz en contra de la violencia y exigir justicia por los feminicidios y personas desaparecidas, fue el objetivo de dicha marcha, a la que asistieron colectivos feministas, rastreadoras, familiares de víctimas y simpatizantes de la causa.

Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

Amas de casa, profesionistas, empresarias, estudiantes, funcionarias públicas, madres, hermanas, hijas, mazatlecas en general, se unieron en una sola voz para exigir justicia.

Con cantos, pancartas e insignias cuestionaron a las autoridades sobre su nulo actuar en las situaciones en las que las mujeres se han visto vulnerables.

La policía no me cuida, me cuidan mis amigas.

Jóvenes

Decenas de fotografías con personas desparasitadas se observaron en todo el contingente, nombres de mujeres que fueron asesinadas y de los cuales las autoridades no les han dado una respuesta.” Ni una más!", exigieron.

Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: En busca de la igualdad: urge frenar acoso y discriminación a la mujer

Tanto el Monumento a la Mujer como el de Lola Beltrán fueron resguardados por mujeres policías. Al llegar a su destino se congregaron alrededor para realizar un pase de lista por las víctimas de feminicidio y las mujeres y hombres que se encuentran desaparecidos. "¿Dónde están?", cuestionaron.

Después, algunas voluntarias expusieron su testimonios de violación, de corrupción, de impunidad, del cómo sus propias historias las hicieron feministas para luego dar finalizada la jornada. "No nos volverán a silenciar", prometieron.

Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

Esa tarde noche el Malecón de Mazatlán se pintó de morado, el color del feminismo, el color que simboliza la igualdad de género.









Lee más aquí ⬇

Local López Obrador le da la espalda a las Mujeres: Mario Zamora