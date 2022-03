Feministas se oponen a iniciativa de aborto presentada por el Congreso

Culiacán, Sinaloa-. “Estamos muy preocupadas, porque las iniciativas que se están presentando y discutiendo en el Congreso acerca del aborto, son totalmente violatorias de los derechos humanos de las mujeres”, aseveró Priscila Salas, representante del colectivo “No se metan con Nuestras Hijas”, además denunció que obstaculizan, revictimizan y condenan a las mujeres.

"Obstaculizan el acceso al derecho a decidir que ya ha garantizado la Suprema Corte de Justicia y creo que por primera vez, estamos de acuerdo que si van a hacer eso, mejor que no se vote", afirmó.

Mencionó que hace un año la Suprema Corte de Justicia decía que la objeción de conciencia debe ser regulada y puesta en términos que de ninguna manera obstaculice los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo en una acción inconstitucional, el congreso pretende ponerla en el Código Penal, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la sacó de todas partes y la declaró inconstitucional en esos términos en que el congreso del estado lo va a hacer.

“Nos sorprende mucho la falta de perspectiva de derechos humanos, perspectiva de género de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, nos sorprende mucho la falta de perspectiva constitucional de la Comisión de puntos constitucionales del congreso, de la Comisión de los Derechos Humanos, creemos que no han visto, no han analizado y la verdad es terrible lo que están haciendo”. Señaló.

Además mencionó que se le ha solicitado a Héctor Melesio Cuen Ojeda, secretario de Salud, por oficio de discusión y facilidades sobre estas reformas del aborto, para su legislación en materia de salud. Sin embargo, señaló que no les ha brindado la atención, no contesta y no las voltea a ver.

“Desde el punto de vista jurídico, cuando alguien te hace una petición, es nuestro derecho constitucional ser escuchadas, vemos una precaución muy grande del poder legislativo como del secretario de Salud, de no reunirse con las feministas pero con las personas anti derechos a estos señores si les contestan inmediatamente”, acusó.

Ante, esto recalcó que la suprema corte de justicia dice que todo este asunto de regulación al derecho a decidir y al aborto, se debe preguntar a las mujeres.

“Los señores no abortan, estas personas que están ahí haciendo lobby de alto nivel a oscuritas para meter cosas que son inconstitucionales como se ha hecho siempre en complicidad de algunas personas en el gobierno del estado, lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo”, subrayó.

Finalmente, le hizo el llamado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que se respeten los derechos de las mujeres, que se legisle y se hagan los cambios necesarios.

“Si las cosas van como están, ahí si vamos a decir estábamos mejor antes”, finalizó.