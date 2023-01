Maravillan monigotes del Carnaval Internacional Mazatlán 2023 a turistas

Mazatlán, Sin.- Turistas y habitantes del puerto de Mazatlán han quedado encantados con los monigotes instalados sobre la avenida del Mar, Paseo Claussen, y otros puntos del puerto en el cual se ubican estas piezas alusivas a la fiesta más importante del puerto de Mazatlán.

Esteban Méndez, un turista que viene a Mazatlán desde hace diez años, señala que le gusta venir y disfrutar de los monigotes aparte de la fiesta y el fervor carnavalero que se hace sentir en estas fechas.

Puedes leer: Se desborda el fervor carnavalero en Mazatlán

"Cada que se acerca el carnaval es cuando vengo, procuro venir con mis amigos, es una tradición de nosotros venir juntos, siempre nos tomamos fotos con los monigotes y nos gustan mucho, por lo regular no nos defraudan, en diez años que tengo viniendo para Mazatlán en estas épocas es de los principales atractivos que ofrecen," Dijo Esteban Méndez, turista oriundo de Tonalá, Jalisco.

De los 11 monigotes que hay en los diferentes puntos turísticos, los más visitados durante el día sábado han sido los que se encuentran ubicados sobre la avenida del Mar, justo a la altura de donde se encuentra un popular antro en Mazatlán, pues las personas estaban en el sitio tomándose fotos o grabando sus videos para las redes sociales.

Pese a que el flujo turístico durante este sábado ha sido menor al de otros fines de semana, la mayoría de las personas llegan a donde se encuentran las temáticas con la sazón del carnaval, entre las cuales van estas esculturas que han sido del agrado de quienes las frecuentan.

"Yo sé lo que es un carnaval de Mazatlán, no es la primera vez que me toca, siempre desde finales de enero es cuando uno busca los lugares con estas temáticas, y la verdad me gusta venir a los monigotes, porque a final de cuenta son parte de la fiesta, se siente esa vibra que tanto atrae a los que venimos de afuera, representa perfectamente a Mazatlán, es pura fiesta," Dijo Raúl Nolasco, quien visita Mazatlán desde el estado de Jalisco.