Mantiene huelga en el Nacional Monte de Piedad; piden aumento salarial

El pasado 15 de febrero estalló la huelga por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, quienes piden un aumento salarial del 5 por ciento, lo cual se mantiene al día de hoy.

Lorena Olivera, trabajadora de la sucursal Mazatlán, señaló que el paro de labores es a nivel nacional ante la falta de acuerdos entre el sindicato y la directiva de esta institución de financiamiento.

"Lo que pasa que ya tenemos cuatro años en aumento salarial y ese es el punto, que no nos quieren dar al aumento, no estamos pidiendo mucho simplemente el 5 por ciento y si se llega a ese acuerdo se levanta la huelga. Nosotros somos sindicalizados entonces nuestro secretario general se llama Arturo Zayún y la administración de Javier de la Calle Pardo que todavía no llegan al acuerdo", dijo.

¿Qué pasará con las prendas de los clientes?

Olivera explicó que mientras esté la huelga no hay riesgo de que los clientes pierdan sus prendas empeñadas, incluso que se están ampliando las fechas de vencimiento, también que hay otras formas de pago electrónicas.

"Los clientes que han llegado aquí con nosotros pues darle la mejor información que se pueda, las prendas están resguardadas mientras esté cerrada la sucursal, no corre ningún riesgo de que las pierdan, se les están dando otra opciones de pago ya sea en el oxxo, en el Banamex o directamente descargando la aplicación de 'Mi Monte' en su celular", explicó.

Para saber

En la sucursal de Mazatlán, ubicada en la calle Aquiles Serdán y Angel Flores, hay 12 trabajadores sindicalizados, organizados en grupo de tres para hacer turnos de ocho horas afuera del inmueble.

Lo único que piden es que se llegue a un buen acuerdo para el beneficio de los trabajadores como de los clientes y que estos puedan hacer sus movimientos, ya que la mayoría se financian por medio del Nacional Monte de Piedad.