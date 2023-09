"No podemos aumentar el siete por ciento en salario a sindicalizados": alcaldesa de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Escuinapa quienes forman parte del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa (STASAE) están solicitando un aumento salarial del siete por ciento.

La alcaldesa Blanca Estela García Sánchez externó que el municipio no cuenta con las condiciones financieras para poder brindar dicho aumento a los trabajadores.

También puedes leer: Evacuan el Ayuntamiento de Escuinapa por simulacro del 19 de septiembre

"Están pidiendo un aumento salarial que es del siete por ciento, claro que no podemos dárselos, el municipio no tiene las finanzas como para aumentar dicha cantidad, yo considero que si vamos a llegar a un acuerdo, pero claro está que el siete por ciento no lo podemos dar".

Agregó qué, tomando en cuenta y considerando la situación financiera por la que está atravesando el Ayuntamiento de Escuinapa, sería un tres por ciento lo que de pudiera brindar y que se pueda sostener.

"La propuesta que tenemos como municipio es el tres por ciento nada más, sabemos que nuestro Gobernador apoyó con el ocho por ciento, pero nosotros no estamos en condiciones para ello, quedaríamos con el tres por ciento, pero las negociaciones están en marcha aún".

Destacó que la dirigencia del STASAE, está mostrando buena disposición y se han mantenido conscientes de la situación, por lo que se espera que en el transcurso del día se llegue a un buen consenso.

"Si tiene disposición el Sindicato, desde un inicio yo les dije que no podía cumplir algunas cláusulas que se tienen y lo han respetado por ellos saben la situación del municipio, se han puesto la camiseta a no exigir más de lo que se les puede dar".

Por último, aseveró que afortunadamente a lo largo de su administración se ha logrado cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, canasta básica y demás prestaciones, lo que ha favorecido para que se tenga una buen relación entre el Sindicato y el Ayuntamiento.

Cabe destacar que el emplazamiento a huelga por parte del STASAE está para el día 1 de octubre.