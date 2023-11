Ayer fue el velorio de la oposición en Sinaloa con la suma del PAS al Frente Amplio: Morena

Culiacán, Sin.- Un Partido Sinaloense sobrevalorado y un PRIAN desarticulado, es lo que queda al Frente Amplio en Sinaloa ahora coalición Fuerza y Corazón por México, expresaron los dirigentes estatales de Morena, PT y Verde.

Sobre la unión que se dio este jueves entre los partidos PRI, PAN, PRD y PAS, los dirigentes argumentaron que el dirigente del PAS, Hector Melesio Cuén es un bueno para “vender espejos”, pues su nivel de votación no llega ni a los 50 mil votos.

También puedes leer: Inicia precampaña presidencial del PAN en Mazatlán con respaldo a Xóchitl Gálvez

“Qué bueno que se juntaron todos porque así, los ciudadanos van a tomar la decisión entre dos proyectos, el maestro es muy bueno para vender espejos y se la compró la oposición, nosotros seguiremos haciendo historia”, expuso la dirigente del Morena, Merary Villegas.

“Esta muy fácil, si no empató y no se tuvieron los resultados en el proceso que apoyó a nuestro gobernador, en el 2021, pues quiere decir que las cosas caen por su propio peso y no hay congruencia, tomaron un discurso defensor de la 4T y ahora es totalmente diferente”, dijo el dirigente del Verde, Jesús Aispuro.

Por su parte, el dirigente del PT, Leobardo Alcantara afirmó que, “ayer fue el velorio del frente” y que por su parte, el PT y el resto de la coalición seguirá haciendo historia en Sinaloa.