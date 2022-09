Maleza invade avenidas de Real del Valle

Desde hace más de un año, Parques y Jardines no se ha parado por la avenida principal del fraccionamiento Real del Valle. En este tiempo la maleza ha crecido tanto que se ha convertido en un fuerte problema para habitantes y comerciantes de la zona, ya que los zancudos y animales ponzoñosos han proliferado en el lugar.

Un vendedor ambulante que se encuentra justo a un costado del canal, entre las avenidas Paseo del Atlántico y Real del Valle, comenta que la última vez que acudieron a limpiar fue en la época de lluvias del año 2021.

También puedes leer: En Mazatlán alumnos toman clases entre zancudos

“Ya desde el año pasado que no vienen a cortar nada de esto (maleza), yo me he tenido que traer mis utensilios para cortar algunos metros en la parte que me pongo a vender, porque es molesto, esto me ahuyenta a la clientela y salen muchos animales y moscos", dijo Fernando.

Ante la falta de mantenimiento, los vecinos que radican frente a las áreas más afectadas, han tenido que cortar ellos mismos el monte, además de fumigar.

"En esta parte de la avenida hemos tomado nuestras medidas ya para evitar que salga un animal, lo último que queremos es que llegue alguna plaga, nos da pavor que llegue algún animal, ratas, serpientes o algo peor", comentó Clara, vecina de la zona.

Sin mantenimiento al canal

La falta de mantenimiento en el canal que se encuentra en el fraccionamiento ha provocado que la maleza crezca incluso dentro de él.

“Hasta la maleza ha crecido dentro del canal y ahorita en tiempo de lluvias, eso es peligroso, porque el agua no fluye libremente por ahí”, explicó Ricardo, uno de los vecinos afectados.

Tanto él como sus vecinos temen que por la gran cantidad de zancudos que hay actualmente, se pueda propagar el dengue.