Luego de desastre por "Nora", puente de El Quelite está sin señalética

Mazatlán, Sin.- Desde que el puente de El Quelite colapsó el pasado 31 de agosto, a causa de las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Nora”, se han registrado por lo menos tres accidentes.

Ante esto, el diputado Édgar González Zataráin, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas en el Congreso del Estado, calificó de inaceptable el accidente que sufrió una familia el pasado miércoles 13 de septiembre en la carretera Mazatlán- Culiacán, quienes a bordo de su camioneta cayeron a un barranco cerca del colapsado puente.

Se dijo que la camioneta viajaba de sur a norte, y ante ningún tipo de señalamiento sobre la vialidad que advirtiera que no había paso, el conductor, quien posteriormente dijo no haberse enterado del colapso de la estructura, alcanzó a observar que se le terminaba el camino, por lo que tuvo que maniobrar, pero no impidió la volcadura de la unidad; los pasajeros a bordo resultaron con lesiones no graves.

"Es inaceptable que después de todo el escándalo que se hizo después de la caída del puente, no se hayan tomado las precauciones debidas", dijo González Zataráin.

Comentó que esta situación muestra un relajamiento por parte de las autoridades que ya van de salida y la incompetencia de algunos funcionarios.

"Eso no debe estar ocurriendo, yo creo que cuando los gobiernos van saliendo se relajan y en otras ocasiones, cuando los funcionarios no tiene el perfil adecuado para la dependencia, se pierde mucho el seguimiento a temas como ese, son muchas cosas que ya estas alturas no deberían de ocurrir", comentó.

"Se deben fincar responsabilidades, obviamente con una investigación rápida, ni requiere de mucho tiempo, sencillamente quién era el responsable de eso, de algo tan sencillo, tan práctico como señalizar, no hay mucho que investigar, sólo actuar".









