Los otros van en caída libre, yo voy para arriba: Mario Zamora

Culiacán, Sin.- El candidato a la gubernatura de Sinaloa por la alianza “Va por Sinaloa", Mario Zamora Gastélum, se dijo optimista, pues mientras otros van en caída, él asciende, de acuerdo a las encuestas.

Por ejemplo, señaló, las encuestadoras Massive Caller, Demoscopia, de Arias, Mitofsky y otras, lo posicionan como un candidato que va al alza.

El candidato de la alianza “Va por Sinaloa” @MarioZamoraG se dijo respetuoso de todas las casas encuestadoras donde algunas le dan un crecimiento “vertiginoso”



Lee la nota: https://t.co/EO6t48ZIhe



Crédito: Massive Calller pic.twitter.com/Srvegdsg4m — El Sol de Sinaloa (@ElSoldeSinaloa_) March 17, 2021

“Todas coinciden en una cosa, que nosotros vamos ascendiendo de manera importante y la contraparte viene descendiendo. El propio Massive Caller me llama mucho la atención que en una semana me pone que crecí seis puntos, casi un punto diario, eso es un crecimiento vertiginoso”, señaló.

El senador con licencia destacó que se encuentra muy bien de salud y sigue en sus recorridos por el estado para reunirse con todos los sectores sociales.

Local Acusa Sergio Torres que AMLO acude a Sinaloa por turismo político

Yo sí estoy recorriendo todo el estado, estoy yendo al encuentro con la gente; no me ha dado el virus y eso me da la tranquilidad de no poner en riesgo a nadie, guardamos todas las medidas, obviamente.Zamora Gastélum

Zamora Gastélum señaló que está viendo a maestros, estudiantes, mujeres, campesinos, ganaderos, acuacultores, pescadores, mujeres, y a jóvenes.

Puedes leer: Mario Zamora reta a otros candidatos a transparentar su vida

“Hemos visto de todo, lo seguimos haciendo… no paramos”, apuntó.

Precisó que, durante su recorrido, ve en la gente entusiasmada, contenta y con una gran esperanza de saber que los mejores días de Sinaloa están por venir.













Lee más aquí:

Local Hasta el 31 de marzo Hospital Civil pagará incremento salarial del 2019 Local Recibe la Secretaría de Salud 17 mil 550 dosis de Pfizer

Local Propone Save The Children regreso a aulas con esquema de protección