Acusa Sergio Torres que AMLO acude a Sinaloa por turismo político

Culiacán, Sin.- El mensaje enviado por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la reciente visita a Sinaloa, es que se le hizo costumbre venir a puro paseo político, acusó, Sergio Torres Félix.

El precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Movimiento Ciudadano, acusó que es penoso que el presidente acuda al estado y no venga a nada.

Local AMLO asegura que Sinaloa ya no es de los estados más violentos de México

"Mejor que diga mejor me voy a pasar un día a Sinaloa, tengo ganas de estar allá, pero que no armen eventos que no tienen ningún peso, que ahí están, es puro turismo político ¿qué le ha dejado a Sinaloa, el presidente López Obrador? nada", expresó.

En cuanto a la decisión de Morena para posponer la definición de candidaturas hasta el 21 de marzo, Torres Félix, comentó que los militantes están enredados en conflictos internos, peleando por sus propios intereses.

"El posponer esa decisión habla de que tienen miedo de que haya una desbandada, que tienen miedo de más divisiones internas que las que ya tienen, entonces es una manera ficticia de tener a sus militantes y simpatizantes a lado de ellos, pero cuando tomen las decisiones, seguramente será un parto doloroso y eso les traerá una desbandada grande a Morena y también al PAS", destacó.

Foto: Sandra Solís | El Sol de Sinaloa

Puedes leer: Demandan jubilados del Stase liberación de plazas para hijos

Sobre la elección de candidato a la alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano, adelantó que será una mujer quien contienda por el cargo, sin embargo, no dio un nombre y solo dijo que hay dos propuestas





















Lee más aquí:

Local Impunidad en Sinaloa: Sólo 3.8% de denuncias terminan en sentencia Local Evaluarán daños en escuelas saqueadas en Sinaloa

Local Monitorean plaguicidas que puedan causar enfermedades en Sinaloa