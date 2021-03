La vacuna la única medida preventiva para evitar el Covid-19: Cuén Ojeda

Culiacán, Sin.- El dirigente del PAS Héctor Melesio Cuén Ojeda llamó a la sociedad a no tener miedo a la vacunación para romper la cadena del contagio del Covid-19.

“Yo invito a la gente a que no tenga miedo, que se vacune toda la gente, esto es importantísimo, lamentablemente hay alrededor de un 30 % a nivel mundial que no cree en las vacunas y esto nos pega a todos porque en la medida en que la gente no se vacune, en esa medida vamos a batallar para romper las cadenas de contagio”, expresó Cuén Ojeda.

El también químico de profesión dijo que siempre hay efectos colaterales pero que son más los beneficios que otorgan las vacunas.

“En este momento se nota mucho cualquier efecto colateral, secundario porque hay una vacunación masiva, y es por ello que es fácil difundir efectos colaterales o secuelas de estas vacunas, sin embargo, el beneficio que genera va mucho más allá”, señaló.

Cuén Ojeda lamentó que a nivel mundial se esté dando una “guerra comercial” en relación a las vacunas, algunas empresas valoran sus vacunas producidas, y al mismo tiempo descalifican a otras marcas, para crear un ambiente de desconfianza de la población.

Afortunadamente dijo que en México se avanza en la jornada de vacunación y se proyecta una inoculación promedio diaria de 600 mil vacunas a los mexicanos.

Recordó que a nivel mundial supuestamente se han presentado algunos casos donde la aplicación de la vacuna AstraZeneka han presentado problemas de salud y hasta pérdida de vidas humanas, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha suspendido la aplicación de esta vacuna.

Dijo que en opinión del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, en los próximos días llegarán millones de dosis de la vacuna AstraZeneka, y lo que tenemos que hacer es conocer la deliberación que tendrá la OMS.

“Yo le recuerdo a la gente que cuando nacen nuestros niños, lo primero que hacemos con ellos es arrancar al sector salud para que les apliquen las vacunas contra la poliomielitis, la tuberculosis, ¿por qué?, pues la razón es muy sencilla deseamos protegerlos de estas enfermedades, esto se da porque la prevención es lo mejor y en este sentido la vacuna es lo importante”, señaló.













