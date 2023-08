Lluvias afectan a vendedores ambulantes de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Las lluvias que se han registrado en Mazatlán en las últimas semanas han afectado a los vendedores ambulantes que se encuentran ubicados en el Centro de Mazatlán.

"Cuando las lluvias llegan en las tardes y aún estamos vendiendo es cuando nos afecta a nosotros como comerciantes, algunos ni siquiera alcanzan a poner sus negocios, pero los que ya estamos ahí, tenemos que quitar todo de prisa para que no se nos moje nada de lo que vendemos, nos afecta mucho", comentó Claudia Rivera, quien cuenta con un puesto de snacks en el Centro de la ciudad.

Añadió que en ocasiones las lluvias les han generado pérdidas de hasta el 50 por ciento de su producto, pues se moja y queda inservible para su venta.

"Sobre todo nos afecta cuando ya se viene el aguacero y le cae a nuestros productos, muchas veces se nos han mojado los elotes, el ceviche, por eso ya preferimos tapar bien todo ese producto que se daña. Nos duele en la economía, porque algunos ya no sirven y no podemos venderlos así, no se puede comercializar", añadió.

Si llueve no venden

Comerciantes de los puestos de artesanías ubicados por la calle Benito Juárez aseguraron que cuando las lluvias son en las mañanas, justo cuando colocan su vendimia, no pueden vender sus productos y por lo tanto no generan ganancias.

"Nos pesa que las lluvias pasen en las mañanas, porque nos pega y feo en la economía, sobre todo ahorita que hay mucho turista, de esto es de lo único que dependemos económicamente hablando, es nuestro sustento, por eso rezo para que no llueva", comentó Guillermina Dávalos, vendedora de artesanías.