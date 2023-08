En Mazatlán las lluvias no detienen al turismo

Mazatlán, Sin. -Las lluvias y los fuertes vientos que se registraron a primera hora de este miércoles no han sido un impedimento para que los turistas que llegan a Mazatlán continúen sus recorridos sobre los diferentes puntos del puerto.

Tanzia quien visita Mazatlán desde Querétaro, comentó que "no es mucho problema que llueva, a nosotros en lo personal no nos afecta, continúan pasando camiones y hay en que movernos, no nos impide salir a seguir conociendo Mazatlán, al contrario l, todavía queremos ir al malecón, plazuela Machado, al centro, no pasa nada si llueve".

Mientras que en el primer cuadro de la ciudad son estos mismos quienes aprovechan para recorrer las instalaciones del mercado José María Pino Suárez, y de paso protegerse de los leves chubascos que continúan cayendo.

"Pues además de poder salir tranquilos, si comienza a llover aquí nos quedamos en el mercado un rato, igual aquí hay comida que podemos degustar un rato, venden muchas cosas, recorremos con calma el mercado, no pasa nada", comentó Alma, turista originaria Chihuahua.

La visitante añade que es más cómodo salir y recorrer las calles de Mazatlán con las actuales condiciones en las que se encuentra el clima.

"Esta muchísimo mejor el clima así que cuando está soleado, igual a la playa ya fuimos varias veces, es el primer día que salimos temprano a recorrer Mazatlán y no estamos sudando, el calor había estado muy feo, ahorita de perdido nos salvamos del sol", Añadió.

TRÁFICO FLUYE CON NORMALIDAD

A pesar de que en algunas zonas las calles se han inundado por completo el tráfico fluye con normalidad y sin mayores complicaciones.