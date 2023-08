Fuga de drenaje lleva un mes en el Hogar del Pescador

Mazatlán, Sin. -Desde hace más de un mes una fuga de aguas residuales ha causado molestias a los vecinos de la calle Mar Patrimonial ubicada en el Hogar del Pescador de Mazatlán.

Los vecinos del asentamiento aseguran que la problemática que enfrentan lleva más de un mes en la calle.

"Este problema tiene más de un mes en nuestra calle. A veces la calle se inunda del cochinero que sale de aquí, en el mes que esta fuga de agua lleva aquí ha sido de pesadilla, porque diario tenemos que salir a baldear con agua y con jabón", comentó Berta Tostado, vecina de la calle Mar Patrimonial.

Los malos olores son uno de los múltiples problemas por los que los vecinos pasan, pues aseguran que han preferido no salir de sus hogares con tal de evitar la peste que hay en el lugar, incluso mantienen las puertas y las ventanas cerradas.

"Huele a basura y animal muerto, por no decirlo de manera peor. Preferimos ni salir de nuestros hogares, no hay ningún alma afuera más que las personas que salen a trabajar, ni los niños salen a jugar con todo y que son vacaciones, estamos cansados de tener que tragarnos todos estos olores cuando vamos a la tienda o al trabajo, porque no nos animamos a salir, y eso es de toda la cuadra", añadió la vecina.

A pesar de los múltiples reportes que se han realizado Jumapam, aseguran que la paramunicipal no ha acudido a reparar la problemática.

"Aquí en mi casa ya reportamos el problema, pero nadie ha venido ni a darse la vuelta, como que no lo ven como algo que sea necesario o urgente, pero nosotros creemos que ya es necesario que vengan, no podemos seguir aguantando esta situación, sobre todo por los malos olores, limpiar diario lo tratamos de hacer, pero no queremos seguir con esta peste"