Lleva municipio de Mazatlán 264 millones de pesos captados de Predial e ISAI

Mazatlán, Sin.- Hasta el momento, el municipio de Mazatlán lleva captados 455 millones de pesos en contribuciones, pero tan solo del impuesto predial y del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) alcanzan los 264 millones de pesos, donde la campaña con descuentos de hasta el 60% finaliza este 28 de febrero.

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, explicó que esos 455 millones van captados hasta el 14 de febrero, contra el año pasado que a la misma fecha llevaban 363 millones de pesos, es decir, 92 millones de pesos arriba, además de un 25 por ciento más de lo que había presupuestado.

“Aparte de la confianza de la gente, porque si no, no pagara los impuestos, si no supiera que sus dineros no están bien aprovechados, porque se está tratando de aprovechar bien en los servicios públicos, es también la facilidad que le hemos dado a los contribuyentes de pagar de una forma más fácil, llevando casi el cajero a su casa en el sentido de que hay 30 módulos en los cuales el contribuyente ya no tiene que venir hasta acá… con decirles que eso, el 74 por ciento de la cobranza se ha recaudado en los módulos y un 25 por ciento aquí”, explicó el tesorero municipal.

Reconoció que ha sido un éxito tremendo el cobro en los módulos, además de que es el único municipio que utiliza el cobro por CoDi, donde el contribuyente desde su celular pueda pagar los impuestos.

Al detallar lo recaudado hasta el 14 de febrero, Alarcón Lizárraga dijo que en ISAI se llevan captados 58 millones de pesos, contra 35 millones que se tenían en esas mismas fechas del año pasado, y en el predial, se llevan 206 millones, contra 152 millones del año pasado, 53 millones de pesos arriba.













