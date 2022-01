Están 176 familias de la colonia Jesús Osuna sin certeza jurídica

Mazatlán, Sin.- Por más de 32 años, vecinos de la colonia Jesús Osuna han estado en la "lucha" por la regularización de los predios en los que habitan.

La señora Loreto Díaz, líder del asentamiento, señaló que pasan las administraciones municipales y las gestiones estatales y nadie les ha podido o ha querido ayudar a regularizar las tierras.

"En los 32 años que tengo al frente de la colonia, ni gobernadores, ni presidentes, han podido regularizar la tierra, es el único patrimonio de las 176 familias de bajos recursos que hay ahí. Contamos con agua, luz, drenaje y una calle pavimentada, pero cuando pedimos la ayuda de la regularización de la tierra, para nosotros no hay gobierno, no hay nada, estamos muy hartos de esa problemática", señaló.

Dijo que al no tener la certeza jurídica sobre las tierras, han sufrido de desalojos y muchas anomalías, además de que fue muy difícil introducir los servicios públicos básicos.

Mencionó que en tiempos de campaña todos los candidatos van a hacer promesas, y el actual presidente, Luis Guillermo Benítez Torres, no fue la excepción, pero al estar en el gobierno se olvidan completamente de ellos.

"Somos varias colonias irregulares, algunas no cuentan con los servicios públicos básicos, en la Mundialista, Renato Vega I, Vega III y Felicidad. Los predios son de los Ordaz Luna, nunca el presidente ha llamado a la constructora a negociar y nosotros no nos negamos a pagar, pero tantos años ahí deben servir de algo", mencionó.

FUERA DEL CONSEJO POPULAR

El líder de ltodos os colonos, Francisco Quintero, quién hasta el día martes era aún el presidente del Consejo Popular de Mazatlán, señaló que ahora van de manera independiente, por malos manejos del consejo, que se tornó más en una cuestión política que social, decidieron salirse.

"Nosotros acabamos de dejar el Consejo Popular el día martes, en base a las presiones que nos empezaron a ejercer gentes que pretenden utilizar al consejo de manera política y para su servicio", señaló.

"No estamos dispuestos a servirles ni a Elsa Bojórquez ni a Miguel Ángel Jardines, queremos que el Consejo Popular de Mazatlán sea para las colonias populares y esto ya no era un asunto social y no estoy de acuerdo con eso", añadió.

Comentó que ante las gestiones realizadas, cuando todavía era presidente del CPM, tendrá que hacer del conocimiento tanto al gobernador, Rubén Rocha Moya, como a las diferentes dependencias y secretarias, qué ahora van de manera independiente, para que los avances logrados no se pierdan.

Reveló que el primer paso será hacer un recuento de las colonias vulnerables, pues había una desorganización; no obstante, estimó que hay alrededor de unos 15 asentamientos en esta misma situación.













