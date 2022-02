Imelda Castró se lanza contra Loret de Mola en el Senado de la República

Culiacán, Sin.- Imelda Castro, senadora de Sinaloa por Morena apoyó al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que Carlos Loret de Mola al igual que el resto de los periodistas deben informar de cuanto es el sueldo que perciben.

Fue durante una sesión en el senado realizada el 09 de febrero que Imelda Castró, dijo que tanto él como los demás periodistas deben decir de cuanto es el sueldo que perciben, pues no se dedican al ámbito privado.

"No hay que molestarse, por un planteamiento del presidente de que debe de informar Loret de Mola cuanto gana, pues es un trabajo público el que hace, no está en el ámbito privado lo que se procede por parte de él y de todos los periodistas y de todas las personas que se dedican a esta actividad", manifestó la senadora.

Fue en las redes sociales que el contundente comentario de Imelda Castro, provocó el enojo de muchos internautas, ocasionando un debate al apoyar lo que dijo el presidente, lo que también ha generado polémica debido a la gran cantidad asesinatos de periodistas.

Fue la conductora de noticias Laura Burgés, quien su cuenta de Twitter a través de un hilo en que el que etiquetaba a la servidora pública, señaló que todos los periodistas trabajan para empresas pertenecientes al sector privado, por lo que ninguno debe dar ningún tipo de información para hacerse pública.

"Senadora @imeldacastromx, los periodistas no tienen que informar cuánto ganan. Trabajan para empresas privadas y punto. Se me hace un despropósito que como servidora pública ataque a ciudadanos y no sepa diferenciar entre lo público y privado solo por quedar bien con AMLO", publicó la presentadora.

Ante esto, la senadora contestó que es obligación de quienes forman parte de un debate público deben ser transparentes.

"El hijo de @lopezobrador_, no es servidor público, ni forma parte del debate público, como si lo es @CarlosLoret la transparencia de los intereses que representamos, es obligación de todo aquel que participa en el debate público".

Lo anterior también provocó que senadores del PAN y Morena, debatieran en tribuna la exigencia del presidente de que periodistas como Carlos Loret de Mola muestren públicamente los ingresos que perciben.









