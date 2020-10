Llenos los hoteles de Mazatlán este fin de semana

Mazatlán, Sin.- Hasta el máximo de su capacidad permitida por la pandemia estarán los hoteles de Mazatlán este fin de semana, manifestó José Ramón Manguart Sánchez.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, comentó que la tendencia de alta ocupación no ha disminuido desde los últimos dos meses, pues al parecer, que se tengan clases presenciales ha facilitado la frecuente visita de turistas en el puerto.

“Ha estado el comportamiento muy parecido en septiembre y octubre, digo en el tema de las fiestas la gente sabe que ahorita la situación está complicada pero aun así el factor decisión es la playa y sobre todo los temas de sanidad, es lo que le genera confianza a la gente para venir”, dijo.

Manguart Sánchez detalló que el turismo principal que llegará este fin de semana proviene del resto de los municipios del estado y a pesar de que se entró en cuarentena de nuevo en Chihuahua y Durango, también se tendrá la visita turistas de allá.









“Aquí lo importante es que no quitemos el dedo del renglón, pareciera increíble pero aún hay gente que no cree en esto, más aun así no debemos de quitar el dedo del renglón e insistir, insistir y aun así no debemos bajar la guardia”, expresó.

El dirigente hotelero, llamó a la ciudadanía y el sector turismo no descuiden las medidas de prevención, y así no surja en repunte de contagios que termine ahuyentando a los visitantes como está sucediendo en otros países del mundo y estados vecinos.

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán









