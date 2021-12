Llaman a tramitar permisos para construcción en tiempo y forma

Mazatlán, Sin.- Por ser diciembre y enero los meses en los que las personas realizan con más frecuencia ampliaciones a sus casas, principalmente a escondidas o “por la libre”, la Dirección de Planeación las llamó a acudir para sacar su permiso, que muchas veces no tiene ningún costo.

El director de Planeación, Jorge Estavillo Kelly, consideró que es en enero cuando hay un incremento en la solicitud de ampliación en los hogares, ya que en diciembre recibieron sus aguinaldos.

“El mes de diciembre es un mes tranquilo, entre comillas porque aquí en todo el año no ha habido un mes tranquilo, nomás en la pandemia, que fueron tres meses que se calmó, pero la realidad es que no han parado de meter solicitudes de todo tipo de construcción, hay mucha solicitud de ampliación de cocheras, mejoras en las casas, ampliaciones al segundo piso, hay mucho de eso y me da gusto, porque es señal de que a la gente le está yendo bien y es bueno, porque de alguna manera generan empleo aunque sea para poquitas personas”, manifestó.

Sin embargo, el funcionario municipal informó que también hay por lo menos un 30 por ciento de personas que no acuden a solicitar el permiso, y cuando son detectadas, argumentan que no sabían que debían sacarlo por cambiar el techo de su casa que está en malas condiciones, echar una cochera o para ampliar su casa.

“No es que nosotros tengamos la intención de recaudar que por supuesto le ayuda muchísimo al municipio el ingreso, más que nada prevenir que pueda haber un accidente en una obra, que por no hacerla con las personas adecuadas se les puede caer una barda o un techo, también porque tenemos que regular que la construcción no viole las restricciones de construcción, no afecte al vecino, eso es lo que tenemos que estar vigilando mucho”, explicó Estavillo Kelly.

El director de Planeación municipal comentó que muchas veces las personas por no querer hacer bien las cosas, pagan más, porque cuando son descubiertos, andan ofreciendo “mordida” a los inspectores.

“Eso es una mala práctica que no ayuda que las cosas cambien, un permiso de construcción para una ampliación de una cocherita, le sale alrededor de 500 pesos, mil pesos, por supuesto que si viven en una zona residencial, ya el costo es mayor, ya no estamos hablando de ampliaciones pequeñas, no es lo mismo solicitar un permiso de construcción en el fraccionamiento El Cid que solicitarlo en una colonia, de hecho, en colonias hay permisos que no los cobramos, gente que se acerca a la Dirección, que quiere construir en su casas, quiere hacerle mejoras le extendemos un certificado de autoconstrucción, sin costo, pero que se acerquen aquí para que las cosas cambien”, indicó.

El funcionario municipal pidió a la gente que antes de empezar a construir, que se acerquen a pedir permiso, donde tal vez ni costo pueda tener.









