Llama a la población a tomar el tema del coronavirus con responsabilidad

Culiacán, Sin. - La determinación de adelantar el período vacacional, es una medida meramente preventiva, que ayude a mitigar el virus del coronavirus en nuestra población, afirmó el Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud de Sinaloa.

El también director de los Servicios de Salud, explicó que es imperante que la sociedad tome con responsabilidad el tema y evite acudir a lugares concurridos o realizar actividades como viajar si realmente no es necesario hacerlo, es mejor mantenerse en casa.

Alertó que estas medidas, al igual que el lavado continuó de manos, utilizar gel alcoholizado, evitar tocarse la cara, estornudo de etiqueta, principalmente, se logrará contener la propagación del COVID-19.





Reforzando las acciones de prevención que son las que van a ayudar a que esto se mitigue, que esto se contenga, porque bueno pueden venir más casos, y los vamos a tener seguramente de sospechoso, es imposible hacer que la gente no viaje , es lógico el aspecto de globalización que tenemos, pero si seguimos las medidas recomendadas, de lavarse las manos con agua y jabón, gel, no tocarse la cara, estornudo de etiqueta, un pañuelo desechable, etc., si seguimos esas medidas de sana distancia también quedarse en casa, esto se puede mitigar

Dr. Efrén Encinas Torres





El titular de la salud en la entidad, informó que al día de hoy sigue solo 1 caso confirmado de COVID-19, estable hospitalizado en General de Mochis, además de 1 caso sospechoso en Culiacán, en aislamiento en el ISSSTE, con estrictos protocolos epidemiológicos para evitar contagios y por fortuna estables, de los cuales se esperan los resultados de la prueba realizada.

Asimismo, informó sobre 12 casos sospechosos a quienes se les realizaron las pruebas y arrojaron resultados negativos.













