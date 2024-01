Lista de candidatos de Morena no es definitiva, falta la lista del PT

Culiacán, Sin. -El listado de candidatos que hizo público Morena a través de la realización de una sesión del Consejo Estatal no es la definitiva, aclaró el dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) en Sinaloa, Leobardo Alcántara.

El también diputado federal expuso que cada uno los partidos tienen sus propios procesos internos y el PT está conformando su lista de candidatos que va a estar puesta en consideración de la negociación nacional de la alianza Juntos Seguiremos Haciendo Historia.

Agregó que la lista de Morena incluye a priistas y panistas que no tienen nada que ver con el proyecto de la Cuarta Transformación y que desde el PT rechazan que esas personas sean candidatos en el proceso electoral del 2024.

Respecto a los nombres que aparecieron en la lista de Morena, el diputado federal afirmó que, tanto Ana Karen Val, al alcalde de Elota, Graciela Domínguez, la secretaria de educación de Sinaloa, debieron estar en dicha lista, pues Ana Karen no puede ser reelecta por Morena, pues llegó a la alcaldía de Elota por el PT y el distrito 01 donde salió Graciela como candidata, le pertenece al PT de acuerdo a las negociaciones de la coalición.

“El PT también va a armar su lista porque sí les reclamé a Morena, por qué me pusieron a Ana Karen Val si ella está registrada por el PT, cada partido suscribe sus candidatos y al PT le corresponde el distrito 01 y el 03, y yo no he visto que ningún partido local se imponga ante acuerdos nacionales”, dijo.

Alcántara Martínez agregó que, dada las inconformidades que provocó la lista de Morena, muchos morenistas han decidido sumarse al PT.

Los candidatos del Partido del Trabajo rumbo al proceso electoral del 2024, son los siguientes:

Alcaldías

Culiacán

Humberto Aramberry Sánchez

Dip. María Guadalupe Cazares Gallegos

Ahome

Luis Alberto Felix Vega “Luisito Felix”

Mazatlán

Mary José Sarabia

Navolato

Raúl Gutiérrez Esqueda

Elota

Ana Karen Val

Diputaciones