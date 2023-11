Guillermo Romero no supo esperar los tiempos, señala Leobardo Alcántara

Mazatlán, Sin. - Guillermo Romero Rodríguez no supo esperar los tiempos, no tenía la ideología de la 4T, señaló Leobardo Alcántara Martínez, dirigente del Partido del Trabajo en Sinaloa, sobre su ex corcholata para la alcaldía de Mazatlán.

Recordar que en el mes de agosto el PT destapó al empresario hotelero como su corcholata para la alcaldía de Mazatlán en la coalición con Morena- Partido Verde; sin embargo, para inicios de octubre ya no había certidumbre de sus aspiraciones por este partido, ya que "Memo" se dejó ver con personajes políticos de la oposición sin decir adiós al PT.

También puedes leer: Diputados Leobardo Alcántara y Fernando García del PT se reelegirán

"No supo esperar los tiempos, tomó su decisión, se fue para el otro lado, como decía mi bisabuela "que Dios lo bendiga", nosotros tenemos nuestro trabajo y yo creo que no va a haber contrincante fuerte para la coalición de Morena aquí en el estado", señaló.

El también diputado federal agregó que el PAN no tiene ningún municipio ganado en Sinaloa y al PRI se les volteó el alcalde de Sinaloa de Leyva, mientras que en el Congreso nada más tienen diputados plurinominales y no de mayoría.

"Yo veo un escenario favorable para nosotros. Él estaba muy pegado a nuestro compañero Marcelo Ebrad y él se esperó y se quedó en nuestro movimiento, entonces quien tenemos la ideología, el trabajo de la Cuarta Transformación, aquí seguimos" agregó.

Reforma laboral

En su quehacer legislativo, Alcántara Martínez, apuntó que la reforma laboral sí va a aprobar pese a que el PRI PAN y PRD se opone sin argumentos.

"No la quisieron tocar en el pleno, pero nosotros vamos a seguir insistiendo para bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas, sigue vigente, no se ha echado para atrás, solamente que el PAN fue el que no quiso y se opusieron con todo el PRI, PAN y PRD para no llevar esta iniciativa al pleno y poderlo a votar, la siguiente semana con mucho gusto vamos a estar duro y dale hasta que la podamos sacar para beneficiar a todos los trabajadores", apuntó.

Mencionó que se ocupa de la mayoría calificada para ser aprobada, en la que hay 257 votos a favor y faltan alrededor de 30, por lo que pide un acto de conciencia y de justicia a los compañeros de oposición.