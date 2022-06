Las camionetas “de lujo” de Humberto Álvarez

Mazatlán, Sin.- El ex director del Instituto Municipal del Deporte (IMDEM), Humberto Álvarez Osuna, tendrá que regresar 673 mil pesos por daños al erario municipal, por la compra de dos camionetas a sobre precio, y así evitar ir al Tribunal de Justicia Administrativa.

El titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, confirmó que el ex director del IMDEM va a reponer el daño que se causó al erario municipal y que ya fue comprobado luego de una investigación.

“Estamos nosotros en investigación, hasta que no esté cerrado, yo no puedo dar información, pero sí hay un acercamiento para subsanar eso, tiene cuestión de días para que subsane el daño al erario, mostró disponibilidad; no puedo decir cantidades, pero lo que nosotros determinamos de daño al erario ellos lo están cubriendo, o es la intención cubrirlo”, aseguró.

Padilla Díaz explicó que el daño al erario que va a ser cubierto es la diferencia que determinó el perito.

“Sí, hay una voluntad de solventar ese daño al erario y la ley da esa posibilidad, está mostrando voluntad para solventar ese daño para evitar que continúe la investigación”.

Padilla Díaz dijo que todavía hay más procedimientos que se le siguen al ex titular del IMDEM, quien continúa en investigación.

¿QUÉ DICE LA LEY?

De acuerdo a la ley, los funcionarios y exfuncionarios públicos pueden resarcir el daño al erario y se cierra la investigación que se sigue en su contra, porque ya no hay daño y se acogen a un artículo de la misma Ley de Responsabilidad Administrativa.

Humberto Álvarez Osuna fue despedido del IMDEM el pasado 14 de marzo del 2021, luego de tres años al frente de la paramunicipal, una serie de escándalos y tras no solventar las observaciones que marcaron tanto la exsíndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, como el Órgano Interno de Control que encabeza Rafael Padilla Díaz.

Humberto Álvarez Osuna fue despedido del IMDEM el pasado 14 de marzo del 2021, luego de tres años al frente de la paramunicipal. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

CAMIONETAS A SOBREPRECIO

De acuerdo a una solicitud de información con número de folio SISAD 251272700003022, “se hizo llegar copia fotoestática de cada una de las pólizas que amparan la compra de cada unidad sprinter van Mercedes-Benz mod. 2010, donde el costo por unidad fue de 603,200.00 (seiscientos tres mil doscientos pesos 00/100 m.n.), a nombre del proveedor Víctor Manuel Saucedo King, y presupuestos, encontrándose en resguardo de activo en inventario”.

Las camionetas fueron pagadas el 9 de diciembre del 2019, por una cantidad de 520 mil pesos, más 83,200 pesos de IVA, cada una.

En el expediente se envía otra cotización de la empresa Vista Tours, con un presupuesto de 550 mil pesos más IVA por cada camioneta en las mismas características, y una tercera cotización de la empresa Viajes El Sábalo, por una cotización de 560 mil pesos más IVA.

De acuerdo a la investigación que se siguió a la compra de las camionetas por parte del IMDEM, que desde el primer momento se dijo que estaban sobrevaluadas, el Órgano Interno de Control tuvo que recurrir a los servicios de un perito valuador para ver el valor real de las camionetas, mismas que se mantienen a un lado de la Alberca Olímpica, donde están ubicadas las instalaciones del IMDEM.

Padilla Díaz explicó que el perito ajustó a la realidad de la camioneta, sacando un valor real de las mismas.

Las camionetas se compraron en 603 mil 200 pesos, pero el perito valuó que una de ellas costaba 263 mil pesos y la otra 259 mil pesos aproximadamente, por lo que tuvieron un sobreprecio de más de 673 mil pesos.

Álvarez Osuna iba a ponerse de acuerdo con el mismo IMDEM sobre cómo iba a ser la forma de pago, de contado o en parcialidades, para resarcir el daño y mientras lo haga, el expediente estará abierto a la espera del cumplimiento.

Este es el primer caso, pero hay otros más abiertos en su contra y que están por iniciar su proceso de investigación por parte del mismo Órgano Interno de Control.