Lamentan persistan “levantones” en la ciudad

Mazatlán, Sin.- El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, confirmó que el jovencito Luis Fernando, que fue reportado desaparecido desde el pasado 11 de mayo, ya está con su familia.

Destacó que perfecta coordinación que existe entre todas las corporaciones policiacas, sobre todo cuando se da la alerta de búsqueda y que realmente sí se aplica.

“Cuando hay un desaparecido, cuando se denuncia a un desaparecido realmente se activan las alertas y se activa la búsqueda real, tan es así que este muchacho se dieron cuenta que a través de Fiscalía y a través de la Guardia Nacional y otras dependencias y se logró establecer; desde el momento que estaba la marcha, ya tenían conocimiento del muchacho, sin embargo se dejó ser, porque es una forma de levantar la voz, yo no lo veo mal, al contrario, quién no haría algo así por sus hijos, obviamente todos”, manifestó el funcionario municipal.

González Zatarain indicó que entre los falsos levantones como los que son verdaderos, los ponen de alerta a todas las corporaciones, aunque en el caso del jovencico estudiante del CETIS 127, él se fue por su cuenta a Guadalajara.

“LEVANTAN” A MAESTRO DE SEPYC

Cuestionado sobre la presunta privación de la libertad de un maestro de la SEPyC dentro de su propia casa, el secretario del Ayuntamiento informó que ya están las indagaciones y hay la investigación de este caso y se tiene que tener resultados.

“En lo particular, te digo, cada suceso, cada caso que se registra, se le da seguimiento y es lamentable que esto siga ocurriendo, es algo que de pronto que no concluye, siguen dándose este tipo de cosas en todo el país, no es propio de Mazatlán, no es propio de Sinaloa, es en todo el país, desafortunadamente tenemos eso”, manifestó González Zatarain.

Y sobre el caso de que denunciaron a la policía la privación ilegal del maestro y no respondieron a tiempo, indicó que si hubo un llamado al 911, en las investigaciones va a aparecer y si no acudieron, también va a aparecer.

Agregó que todas las llamadas de alerta, como al 911, C-4 o Policía Municipal quedan registrados y no se pueden borrar, porque están bien reguardados y ahí va a aparecer en la investigación.

Llamó a la policía municipal que si reciben peticiones de alerta por parte de la ciudadanía, acudir a inmediato y a los padres de familia que estén al pendiente de dónde andan sus hijos, sobre todo a altas horas de la noche.