Madres rastreadoras: un 10 de mayo sin sus hijos

Mazatlán, Sin.- Las hermanas Silvia Patricia y Alicia Lorena González Serrano, nunca imaginaron que pasarían por esta situación en la que ninguna madre quisiera estar: pasar un 10 de mayo sin sus hijos a causa de la desaparición forzada.

En un clima de violencia y dónde las autoridades hacen muy poco o nada en términos de investigación, las madres de personas desaparecidas, se vieron obligadas a salir de su cotidianidad para adentrarse en una lucha por la búsqueda de sus seres queridos y exigir justicia.

Jesús Eduardo González, hijo único de Silvia Patricia, fue levantado el 5 de enero del 2020 en la avenida Gutiérrez Nájera y Aquiles Serdán, en plena zona turística; era licenciado en Cultura Física y Deporte, estaba a punto de irse a Canadá a trabajar; su madre aún lo espera con su pasaporte

"Son dos años muy difíciles, porque aparte de que no tengo a mi hijo, tengo un problema de salud que se vino más fuerte a raíz de eso. Nosotros como madres no tenemos nada que festejar este día, bendito las madres que tienen que festejar y tienen algún motivo, pero nosotros, en nuestro caso, no", expresó.

Actualmente, en el colectivo "Por las Voces sin Justicia" hay 18 familias buscando a sus desaparecidos. Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Ella padece de insuficiencia renal y ocupa un trasplante de riñón; el único candidato compatible era Jesús Eduardo.

"A mí se me hace muy difícil decir que lo quiero encontrar como este, porque yo quiero que me lo regresen, cómo se lo llevaron, tengo la esperanza como mamá de que mi hijo aparezca de nuevo".

Además de cargar con el peso y dolor de haber perdido a un hijo, son señaladas por la sociedad, incluso por otras madres de familia, que las juzgan por salir a buscar a su ser querido.

"Hay muchas madres que son muy buenas para juzgar, no saben por el dolor que estamos pasando, no sabe ni siquiera el motivo por el cual fueron levantados, pero son muy buenas para señalar", lamentó.

Nada que celebrar

José Alejandro Peraza González, hijo de Alicia Lorena, fue levantado el día 12 de junio del 2021, también sobre la avenida Gutiérrez Nájera y Corona, y a pesar de que tiene otros dos hijos, pasar un 10 de mayo sin uno de ellos, no es motivo de celebración.

Aún recuerda aquella sensación que sintió cuándo salió por primera vez a campo a realizar labores de mapeo y rastreo, pensando y cuestionandose una y otra vez, ¿qué es lo que haría sí encontrara en esas condiciones a su hijo?

"Es una tristeza tan grande que se siente, que nunca piensas estar en esos lugares, que te da vuelta la cabeza, no descansas por pensar cómo vas a encontrar a tu hijo, pero yo le pido a Dios porque yo lo quiero encontrar cómo esté, eso se lo dejo a Dios", recordó.

Sin avances

Aunque la forma en que les arrebataron a sus hijos de una forma muy similar y en lugares muy cercanos el uno del otro, comentan que no se trata de una relación entre ambos casos, sino que son aislados, pero en lo que sí coinciden es que las investigaciones, a pesar de que ya transcurrieron dos años y 11 meses, respectivamente, no han tenido ningún avance.

Hasta en el Día de las Mmadres, rasteradoras buscan a sus hijos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Cuentan que al momento de realizar la denuncia y pedir los videos de las cámaras de vigilancia, tanto de la avenida Gutiérrez Nájera y Aquiles Serdán y avenida Gutiérrez Nájera y Corona, la respuesta que recibieron fue que no los podían mostrar, ya que no había dichos videos, pues las cámaras no funcionaban porque habían sido vandalizadas.

"Es una impotencia, rabia, porque quisiéramos que se pusieran un poquito en nuestros zapatos, para que sientan lo que nosotros estamos sintiendo y tengan un poquito de humanidad porque no la tienen. Me da coraje ver que están poniendo un cartel (Fiscalía) que piden aumento, no descuento, ¿aumento de que si no hace nada?, vergüenza les debería de dar poner eso porque en realidad su trabajo como debería de ser no lo hacen", comentaron.

Acusan que las investigaciones son lentas y muy burocráticas, a Alicia Lorena le entregaron la sabana de llamadas del teléfono de su hijo 10 meses después, a Silvia Patricia, luego de dos años y cuatro meses, no se las han entregado.

"Sientes una impotencia tan grande, porque el teléfono de mi hijo duro todavía 16 días prendido y me entregan la sabana llamada dónde ven que anduvo por aquí, por acá y por allá y te sientes con las manos amarradas que no se pueda hacer nada al respecto", dijo Alicia

Visibilizan su búsqueda

Cómo forma de manifestación, ante los nulos avances en las carpetas de investigación por parte de las autoridades competentes, madres de familia del colectivo de búsqueda Por las Voces Sin Justicia, acudieron este 10 de mayo a la Fiscalía, dónde hicieron pega de azulejos con las fotos e información de los 18 hijos desaparecidos, luego realizaron un pase de lista.