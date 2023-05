Lamentable proceso de críticas y señalamientos en la UAS: Domínguez Nava

Es lamentable la postura de las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa al no dejar ser auditados por la Auditoría Superior del Estado y saber cómo es el manejo de los recursos públicos dentro de la institución educativa, aseguró Graciela Domínguez Nava.

En su visita a Mazatlán, la secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa lamentó que la UAS esté pasando por un proceso de críticas y señalamientos, porque la ciudadanía no está viendo a bien la negativa a ser auditados ante las presunciones de abuso de poder, de tráfico de influencias y de mal uso de los dineros que se destinan para el funcionamiento de la universidad.

“La Universidad Autónoma de Sinaloa está viviendo un proceso donde lamentablemente hay una negativa para que haya auditorías específicas sobre el uso de los recursos públicos. Estamos hablando de una universidad autónoma, tenemos un respecto a que ellos se auto regulan, pero la población no ve bien que quienes estén al frente de la administración favorezcan principalmente a sus familiares, para que ellos puedan tener los beneficios con plazas y puestos de primer nivel”, dijo.

Domínguez Nava manifestó respetar la autonomía de la UAS, pero que es necesario reformar su ley orgánica para que la vigilancia dentro de la institución pueda cambiar y se pueda a la vez evidenciar actos de corrupción.

“La universidad tiene una autonomía, en ese terreno nosotros no podemos tener una intervención, creo que eso le corresponde al Consejo Universitario, de ahí la importancia de la reforma a la ley ante este tipo de denuncias de abusos que se están poniendo en evidencia, y eso reitera la importancia de la reforma educativa que se planteó que puede reformarse las leyes orgánicas de las universidades autónomas”, expresó.

En este sentido, insistió en que urge un mecanismo de cambio en la UAS, principalmente en el Consejo Universitario, donde no han cumplido su rol para estar atentos de lo que hacen los representantes de la máxima casa de estudios en Sinaloa, ya que no han sido vigilantes de los trabajos que hacen en lo interior y que por eso son señalados y denunciados por la misma ASE.





Plazas SEPyC

La titular de la SEPyC aseguró que están cuidando la normatividad para la asignación de plazas sea aplicada de acuerdo a la regla respetando el derecho que tienen los maestros

"Es legítimo derecho, pero que ellos pasan por un proceso de convocatoria evaluación y los tratados de esta se están respetando, no queremos que se siga violentando que ese esfuerzo que hace de prepararse, acudir a una convocatoria y evaluarse, después no se respete, eso no va a suceder en nuestra administración", concluyó.