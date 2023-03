La UAS no está amparada, no puede interponer ese recurso: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa no está amparada, porque no puede interponer ese recurso legal, señaló el gobernador, Rubén Rocha Moya, quien explicó que se continuará legalmente con el proceso de modificación de la Ley de Educación Superior.

"Con todo, con todo se va a seguir, absolutamente todo... ahorita le voy a pedir al secretario que les explique esas cosas", dijo.

El gobernador señaló que existe un concepto de relatividad del amparo, por lo que solamente aquel que llegue a ganar alguno de los amparos, el efecto será solamente para quien lo promovió.

"Ese es el tema si se gana el amparo por una persona, pues solamente tiene efecto para él", dijo.

Por su parte, el secretario general Enrique Inzunza Cázarez aclaró que el gobierno no es parte de estos amparos, los amparos no están interpuestos en contra del poder Ejecutivo del Estado.

El secretario general detalló que un juicio de amparo se compone de varias fases, y que una resolución de amparo no se concede tan rápido, ya que se tiene que cumplir con las etapas.

"Respecto a los actos que reclamaron y esto es muy importante, personas físicas, la universidad como entidad, como personal moral, no ha promovido ningún mecanismo de defensa inconstitucional porque no tiene legitimación para acudir a un juicio de amparo, eso le corresponde en tanto que se alegue la probable comprobación de un derecho a las personas en lo particular en este caso", comentó.

Por lo que dijo, lo que se sabe es que algunas personas integrantes del Consejo Universitario han promovido algunos amparos en contra de determinadas disposiciones de la ley, específicamente a aquellas que dañen a la evaluación y a la acreditación.

La suspensión provisional señaló se les ha concedido a los particulares que han interpuesto el amparo y no a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que de confirmarse una suspensión definitiva será solamente válida para los promoventes de los amparos.

Explicó que el amparo es para particulares y que la universidad podría hacerlo si se hablara de un acto que afecta su condición de personal moral en su patrimonio.

En total existen 11 amparos interpuestos por maestros, alumnos y partes del Consejo Universitario de la UAS, ocho se interpusieron en el Juzgado Tercero de Distrito y los tres restantes en el Juzgado Octavo de Distrito, los cuales obtuvieron una suspensión provisional.