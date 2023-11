La próxima semana inicia construcción de la tirolesa que conectará a los cerros del Crestón y del Vigía

Mazatlán,Sin.- La próxima semana inicia la construcción de la tirolesa que conectará a los cerros del Creston y del Vigía, en el Paseo del Centenario, informó Mariel Ancona Infanzón, administrador de Asipona.

Mencionó que la tirolesa tendrá una longitud de 1,300 metros, desde el Faro hasta el Observatorio 1873, con una altura mínima de 30 metros y una máxima de 100.

Precisó además que el proyecto ya cuenta con todos los permisos federales y municipales y que quienes la van a construir, unos "gringos" están certificados para ello.

"Es algo que estaba coordinando yo con el señor alcalde. Ya pasó las pruebas de suelo, antes de dar nosotros cualquier permiso tenemos que tener todas las pruebas y todos los requisitos que nos piden, la MIA, el uso de suelo de todo y de todos modos para hacer esa tirolesa, tanto el municipio como nosotros, nos tienen que enseñar que esté certificada por una persona certificada para poderla hacer, son gringos",

Apuntó que este nuevo atractivo turístico fue lo que más llamó la atención de los ejecutivos navieros que estuvieron en semanas pasadas en Mazatlán en la Conferencia Anual de Cruceros.

El proyecto podría culminar en febrero o marzo del próximo año.

Ancona Infanzón mostró molestia al ser cuestionado respecto al impacto ambiental que representaría este proyecto, a lo que respondió que el cerro es federal, parte del recinto portuario y que no se le puede cuestionar sobre lo que él hace, ya que todo lo hace bien.

"Yo no sé de dónde sacan ustedes tantas cosas, ya se los dije, cuando damos nosotros un permiso ya tenemos MIA, y ya tenemos todo, el faro es algo que es federal, es parte del recinto portuario, antes que hacían tantas cosas ahí nadie se preocupaba de nada y ahora qué queremos hacer cosas buenas todo mundo me viene a decir que si el impacto, yo tengo todo lo que es, lo que me llama la atención es que todo el mundo se preocupa por cosas y antes que no hacían nada nadie se preocupaba, tengo todo, a mí nadie me puede decir nada, porque yo las cosas que hago las hago bien y las hago, antes de todo, con todos los requisitos necesarios", concluyó.