La economía de un país no se construye con un funcionario

La salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía no debe ser un factor que influya en el crecimiento del país, ya que la economía no depende de una persona, consideró Alfredo Ruelas Solís.

El presidente del Consejo para el Desarrollo Económico en la zona sur manifestó que fue una sorpresa para todos, pero que la agenda debe continuar con todo y la diferencias de estilos que tenga ahora con Raquel Buenrostro como titular de la dependencia federal.

"No veo de esa manera, es una decisión que hay que conocer el interior que la motivó, no tengo los elementos para decir porque se fue. Ellos llegan con una maleta para el momento en que consideren prudentes o los despidan, el país no se construye con un funcionario, se construye con las instituciones que son las secretarías”, dijo.

Blindar acuerdos

Ruelas Solís mencionó que se tiene que blindar los acuerdos comerciales, sobre todo los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá, en lo que se tienen que enfocar los esfuerzos y beneficios que las tres naciones han signado.

Agregó que pensar que la secretaria es la que determina el rumbo de las instituciones no es lo correcto, por ello, la dependencia tiene su propia infraestructura que, si bien, converge en la titular, existe más allá, que puede hacer que esto trabaje; además de que Raquel Buenrostro tiene experiencia para sacar adelante la Secretaría de Economía.

Reconoce su trabajo

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se dijo impactado tras la salida de quien es su madrina política. Reconoció su trabajo como secretaria de Economía y consideró que no se irá de Morena.