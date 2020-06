En riesgo, desove de tortugas marinas en playas mazatlecas

Mazatlán, Sin.- De manera inusual, desde el mes de abril se observa el arribo de tortugas marinas a las playas mazatlecas para desovar, pero por falta de manejo y fallas en las acciones del programa de conservación que inicia hasta el mes de julio, se regresan al mar sin poder construir el nido, informó el biólogo Fernando Enciso Saracho.

Local Refuerzan inspección en mercado y zonas de comercio de Villa Unión

Hace falta que los biólogos encargados del programa que están a cargo del Acuario vean esa situación, pero están escondidos por el Covid-19, ellos tienen una fecha definida y les vale lo demás, hay un conformismo de si recolectan 100 mil huevos, ya con eso se paran el cuello de que están haciendo conservación, ahí está fallando el Acuario.

Enciso Saracho

Dijo que este fenómeno es anormal, pues la temporada alta de arribo de tortugas empieza hasta el mes de julio, pero este año se tienen registros de intentos de anidación desde el mes de abril.

Parece que es un fenómeno que nunca se había dado, lo que es el mes de abril y mayo salieron, tengo registrados 16 casos de tortugas que han salido a anidar, como la tortuga no puede construir el nido hace el esfuerzo en dos o tres intentos y se regresa al mar, y a la siguiente noche vuelve a salir, pero no lo puede poner.

Enciso Saracho





Local Localizan 17 tomas clandestinas en las últimas semanas

Comentó que a pesar de que él realiza un trabajo de investigación, elementos de Capta y Seguridad Pública le impiden el acceso a las playas, por lo que desde el Malecón tiene que registrar las huellas y movimientos de las tortuga en su intento de anidación.

Comenta que la única instancia que lo ha apoyado en su trabajo de análisis de anidación previa de tortugas es el Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán que le permite dibujar los movimientos del arribo.

Indicó que basta con que al momento de querer hacer el nido la tortuga se le eche agua de mar con una cubeta por detrás para que pueda formar el ‘cántaro’ de anidación, ya que la arena está muy seca y lo que forma son ‘cráteres’, pero como están cerradas las playas no hay acceso para hacer esta labor.

Las acciones del Programa de Conservación de Tortuga Marina del Acuario se realizan por temporadas. Foto: Cortesía │ Acuario Mazatlán

Enciso Saracho estuvo a cargo del programa de conservación de tortuga en la Universidad Autónoma de Sinaloa durante 37 años, actualmente está jubilado, pero sigue colaborando con trabajos de investigación y análisis.

De alguna manera sigo participando en eso de la conservación y ahora que estamos en la pandemia, me he estado dando mis vueltas al malecón y resulta que están saliendo tortugas, afortunadamente las he estado registrando de manera ‘clandestina’, desde el malecón checo las huellas y las analizo, veo las que pusieron y las que no, lo que hicieron, y he estado haciendo un trabajo que le llamó Análisis de Anidaciones Previas a la Temporada de la Tortuga Marina.

Enciso Saracho





Desde el mes de abril se observa el arribo de tortugas marinas a las playas mazatlecas para desovar. Foto: Cortesía │Acuario Mazatlán

Refirió que las acciones del Programa de Conservación de Tortuga Marina del Acuario deberían extenderse todo el año y no por temporadas como se hace de julio a septiembre, más por el fenómeno que se está presentando previo a la temporada normal de anidación.

CIFRA

16 casos de intentos de anidación de tortugas marinas ha registrado el biólogo Fernando Enciso desde abril a la fecha, en playas de Mazatlán.

ACCIONES 2020

En lo que va del año, el Acuario Mazatlán ha rescatado 7 nidos con 640 huevos protegidos y ha liberados 293 mil crías.

META DEL ACUARIO

En este año, el Acuario Mazatlán busca superar las cifras de 2019 con registros de mil 047 nidos rescatados y 85 mil crías liberadas.









Lee más aquí ⬇