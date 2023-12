Jesús Uribe se apunta por la candidatura de Morena a la alcaldía en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El doctor Jesús Daniel Uribe Peraza, se registró como aspirante a la candidatura para presidente municipal en el proceso interno de Morena a candidaturas locales, el cual inició este lunes.

Uribe Peraza, quien actualmente está fungiendo como director del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa, hizo público su registro y con ello sus aspiraciones para contender y llegar a ser presidente municipal en las elecciones del 2024.

El galeno expuso que la decisión de tomar la decisión de registrarse fue principalmente por el apoyo y respaldo que tiene de su familia y sus compañeros del equipo de trabajo que se ha ido conformando en los últimos años.

"Fue una decisión que no la tomo solo, para ello había que consultarlo con la persona que me acompaña en la vida. Es algo que no depende solamente de mí, tengo que tomar en cuenta primeramente a mi familia porque son quienes me han respaldado en los proyectos que he realizado a lo largo de mi vida y claro al equipo que me acompaña y me ha acompañado en todo este tiempo que hemos estado implicados en la política en el campo, el estar trabajando día a día y viendo las necesidades y el sentir de la gente".

Resalta que a pesar de no ser una persona reconocida como una figura política, asegura que desde ya mucho tiempo atrás se ha mantenido trabajando en la izquierda y sumado al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

"Esto es algo que siempre hemos tenido la inquietud de ser de izquierda, porque no estamos o nunca he estado de acuerdo a políticas que nos han dictado durante años, entonces desde que el movimiento nació como Movimiento de Regeneración Nacional, iniciamos a caminar por la convicción y por ver que la política en este país no ha caminado de buena manera, hoy muchos nos identificamos con el movimiento que representa nuestro presidente de la República".

Por último, expuso que él tiene claro que está participando en un proceso de selección del partido y en caso de no resultar como candidato, seguirá trabajando a favor del proyecto que es la Cuarta Transformación.