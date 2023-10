Juan Alfonso Mejía refrenda su interés de ser aspirante a la alcaldía de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El ex secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, refrendó su interés por ser aspirante a la alcaldía de Mazatlán por la alianza del Frente Amplio en las elecciones de 2024.

Agradeció públicamente la invitación que le hizo el propio dirigente nacional del PAN, Marko Cortés y a la presidenta estatal, Roxana Rubio a una reunión en las oficinas del CEN en la Ciudad de México.

"Claro y concreto, refrendar mi interés por la candidatura, le agradezco al presidente nacional del PAN, Marko Cortés y a la presidenta estatal por la invitación de manera formal, así es que yo le voy a entrar cuando vengan los tiempos", dijo.

Mejía López manifestó que no tiene militancia partidista, pero comulga con los integrantes del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD.

"No tengo militancia partidista, no estoy pensando en adquirir alguna, sigo teniendo causa, a mí lo que no me gusta es que sigan siendo intereses particulares de muy poquitos, de los de siempre, que quieran apoderarse de nuestra ciudad, eso es lo que yo quiero aportar a la competencia en su momento", expresó.

Propone ir por el PAS

Agregó que de abanderar la alianza propondrá ir por el Partido Sinaloense, para sumar más.

"Hay que ir por el PAS, llegado el momento si a mí me toca abanderar la alianza yo propongo que tenemos que ir por el Partido Sinaloense, se necesita una alianza lo más robusta posible. Comulgo con los principios del PAN, pero también comulgo con la agencia progresista del PRD, con la parte social del PRI y el PAS le da el enfoque local, para buscar equilibrios locales", concluyó.