Ventas en el mercado Pino Suárez se mantienen al 40%

Mazatlán Sin.- A pesar de que las ventas bajaron por el regreso a clases en el mercado municipal José María Pino Suárez, el "golpe" no ha sido tan duro, pues las ventas se mantienen al 40%.

El secretario de la mesa directiva de la Unión de Locatarios, Alejandro Ontiveros Arámburo, recordó que durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus las ventas cayeron hasta un 80%, pero al reiniciar la actividad económica en Mazatlán, empezaron a repuntar.

“Antes del 1 de julio, pues las ventas estaban muy bajas y con el inicio de las vacaciones repuntaron entre un 50 y 60%, y ya ahorita que reiniciaron las clases se han sentido un poquito menos, pero esperemos que los fines de semana se mantengan las ventas, como era antes de la pandemia”, dijo.





Indicó que el pasado fin de semana, con la llegada del turismo regional, el mercado reportó ventas de hasta un 60%, por ello esperan que se siga así.

Ontiveros Arámburo manifestó que el verano representó un respiro para los comerciantes, pues con las ventas obtenidas pudieron abonar a sus las cuentas pendientes que tenían.

“De viernes a lunes las ventas mejoran un poquito, para mantener ese tanque de oxígeno, y te ayuda a pagar las deudas que se vienen arrastrando, porque los comercios necesitamos mucho del crédito y muchos proveedores dejan una nota y se paga la anterior”, expresó.

El locatario señaló que septiembre, octubre y parte de noviembre, son temporadas tradicionalmente bajas y con la pandemia, pues será mucho más, por ello el llamado es a manejar con más cautela los negocios en el recinto.

“Estamos conscientes y de alguna manera preparados, en el sentido de no sobregirarte, no hacer compras excesivas e innecesarias de mercancía, no endeudarse y esperar a que no sea tan severa esta crisis”, concluyó.

























