Aumentan precios un 2% en mercado de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Los precios en el mercado municipal José María Pino Suárez han sufrido un incremento del 2%, admitió el secretario de la mesa directiva de la Unión de Locatarios, Alejandro Ontiveros.

Explicó que normalmente hay un ajuste conforme a la inflación que se da cada año, tradicionalmente se dan dos incrementos al año, uno a finales y otro a mediados; este 2020 no fue la excepción.

“Por lo regular las empresas que no incrementaron en diciembre lo hacen en enero y viene otro pequeño incremento a mediados de año, así es todos los años y en este no fue la excepción”, dijo.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Confió en que esta temporada del “piojillo” no sea tan mala como se espera que sea, sino un poco más llevadera, para que puedan sobrevivir en el comercio local de Mazatlán.

Comentó que septiembre, octubre y noviembre son meses tradicionalmente bajos y se prevé que ahora se resienta un poco más por la pandemia del Covid-19, por ello llama a ser precavidos en el manejo del negocio para evitar afectaciones.

“Todos estamos conscientes y de alguna manera preparados en el sentido de no sobregirarte, no hacer compras excesivas, innecesarias de mercancía, uno trata de manejar el negocio de una manera más precavida y con más cautela para no endeudarse”, expresó.

Recordó que muchos locales que cerraron durante el confinamiento, se fueron con deudas, porque muchos de los comerciantes están acostumbrados a trabajar con créditos.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Negociamos con nuestros proveedores, nos dejan una nota, se paga la anterior y por lo regular siempre queda en deuda una, pero ya con este respiro, muchos hemos logrado subsanar esa deudas y seguir subsistiendo”, concluyó.





















