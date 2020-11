"Invade" el dengue la colonia Flores Magón

Mazatlán, Sin.- La Flores Magón es una de las seis colonias más afectadas por el dengue en el puerto este año y donde el cuerpo de Vectores redobla esfuerzos con las brigadas de control larvario, fumigación y descacharrización.

Sin embargo, los vecinos de la colonia dicen que no han visto o sabido que pasen a fumigar, situación que les preocupan mucho, pues temen por la salud de los más pequeños del hogar; los casos han ido en aumento y por lo menos algún familiar ya lo padeció.

Local Se recuperan 107 pacientes de Covid-19; ya suman 17 mil 431

"Mi sobrino tuvo dengue, se puso bien malo. Yo no he visto que fumiguen, hasta el día que dijeron que el presidente empezó con la campaña del dengue, yo dije: ¿por dónde?, porque por aquí no han venido, la campaña de eliminación de criaderos y descacharrización sí, pero fumigación no", comentó Lety, vecina del asentamiento.

Yolanda, otra vecina, señala que el gobierno, por enfocarse en el Covid descuidó el dengue y por eso ahora hay tanto repunte de casos.

Menciona que por la calle De las Rosas muy seguido corren las aguas por fugas de agua potable y drenaje, lo que considera un criadero de mosquitos todo el día.

"El gobierno, por enfocarse en el Covid, se olvidó del dengue, ahora hay muchos mosquitos. En esta calle siempre hay fugas, corre mucha agua, eso también ayuda al criadero de mosquitos, y pues yo no he visto que vengan a fumigar", señaló.

El kínder de la colonia está muy descuidado. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Doña Evelia y su nieta ya padecieron dengue. Ella dice que hay muchos lotes baldíos con maleza crecida y constantes fugas de agua, sobre la calle Dalias y Bugambilias. Si siguen así, jamás podrán exterminar el mosquito.

Lee también: Sancionan a cinco comercios por aglomeración al exterior

“No han pasado fumigando, antes sí lo hacían, la campaña de descacharrización ya tiene rato que no viene y luego ahí está esa fuga de agua, que ya tiene meses, es un criadero de mosquitos, a mí y a mi nieta ya nos dio dengue y a puro paracetamol estuvimos", dijo.

Brenda indicó que por todos lados hay maleza que creció desmedidamente; en el Jardín de Niños Eloísa Aguirre, que luce muy descuidado, en la iglesia que está por la avenida Antonio López Sáenz, aunque ya hace algunos días se desmontó, y en el camellón que está por la avenida principal, que no ha sido limpiado.

















Lee más aquí:

Local Escuinapenses respetan medidas preventivas en panteones

Local Programa “Playa Limpia Sinaloa” llega a Celestino Gasca por Sedesu

Local Exhorta Coepriss a reportar reacciones adversas en medicamentos