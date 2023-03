Inicia la UAS ola de amparos contra la Ley de Educación Superior

Culiacán, Sin.- Académicos, docentes y el mismo Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa han iniciado el proceso de amparos contra la recién aprobada y publicada Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, anunció el rector de la universidad, Jesús Madueña Molina.

El día de hoy, Gonzalo Armienta, académico de la facultad de Derecho de la UAS, presentó un amparo en juzgados federales contra la Ley de Educación Superior asegurando que esta violenta la autonomía de la universidad, y en días pasados otro grupo de trabajadores de la universidad realizaron este proceso.

“Algunos compañeros desde la semana pasada ya habían presentado algunos amparos, don Gonzalo Armienta, un constitucionalista, dijo que hoy presentaría su amparo”, anunció el rector de la UAS.

Mientras que el amparo que formuló el Consejo Universitario, presidido por Jesús Maduela Molina, será presentado en los próximos días.

“El que aprobó el Consejo, el que sería ya como institución, estamos ahorita para ver si se puede presentar el día de mañana o el miércoles, sería el que me corresponde a mí, pero yo hice el llamado para que todo aquel que lo quiera hacer, que lo haga (presentar un amparo)”, detalló.

El proceso de amparo iniciará en lo local en juzgados federales y de no obtener una respuesta favorable presentarán el mismo recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Presentan amparo contra la Ley de Educación Superior del estado de Sinaloa. Foto: Cortesía | UAS

“No sé hasta dónde llegue, esto es primeramente ante los jueces locales, aquí en los juzgados federales y de ahí los abogados tienen claro que si no es ahí, si hay algún rechazo o aceptación nos iríamos a una segunda instancia y luego a la suprema corte, no se a donde vaya a terminar, a donde llegue nosotros ya no podemos parar”, declaró Madueña Molina.

Una controversia similar se ha presentado en el estado de Sonora, donde la universidad pública está buscando suspender la Ley de Educación Superior bajo el mismo argumento de violación a la autonomía universitaria, explicó el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Luis Gónzalez Placencia.

“Estamos enfrentando una situación similar en Sonora, en estos mismos días, también allá se publicó una ley que no ha sido de la satisfacción de la comunidad universitaria y esperemos que sean los dos únicos casos, ojalá sea así”, expresó Gónzalez Placencia.

Batalla por la defensa de la autonomía universitaria

Jesús Madueña Molina declaró que la UAS continuará oponiéndose a la Ley de Educación Superior, con marchas, foros y manifestaciones a fin de frenar la recién aprobada Ley.

“Nosotros dijimos que no íbamos a iniciar el pleito, les pedimos mucho que no se aprobara la ley, luego les pedimos que no se publicara pero lo hicieron, ahora que no se asusten lo que va hacer la UAS, aquí la universidad está preparada para todo lo que va a venir”, concluyó.