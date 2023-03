Los universitarios deben sacar al PAS de la UAS exhorta Rocha Moya

Culiacán, Sin.- La comunidad universitaria comprendida por estudiantes, maestros, directivos y personal administrativo deben sacar al Partido Sinaloense de las entrañas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y hacer valer su autonomía exhortó el gobernador Rubén Rocha Moya.

El Ejecutivo Estatal señaló que el Partido Sinaloense dirigido por Héctor Melecio Cuén Ojeda es quien administra y controla los recursos de la universidad como la asignación de horas, plazas, direcciones y bienes materiales y económicos.

“Yo no voy a sacar al PAS, deben ser los universitarios, es hecho público y notorio que ya tiene tiempo que Cuén nombra, el líder del Pas, a los rectores, el hecho público y notorio no requiere pruebas, porque es eso, no hay un solo director o directora de facultad que no lo haya nombrado él (Cuén Ojeda)”, señaló el Gobernador.

“Es también hecho público y notorio que de los recursos de la UAS se favorece el PAS, todas las computadoras de adentro de la universidad están conectadas con los bots, porque la estructura universitaria esta al servicio del PAS”.

Rocha Moya señaló que son los directores y directoras de las escuelas preparatorias y facultades de la Universidad los jefes políticos del Partido Sinaloenses, los encargados de organizar a la planta laboral de cada plantel para realizar actividades partidistas como volanteo en época de elecciones.

“Vayan ustedes a la facultad que vayan, el director de la Facultad es el jefe político del PAS y es el que organiza los volanteos y tiene que salir”, aseguró.

Derivado de la aprobación de la Ley General de Educación Superior en estado de Sinaloa, el Rector de la UAS Jesús Madueña Molina ha señalado que violenta la autonomía universitaria, a lo que el Gobernador respondió que quien violenta la autonomía es Héctor Melecio Cuén Ojeda y el Partido Sinaloense.

"Yo creí que podía tratar con Cuen, pero es un casique", Rocha Moya. Foto: Cortesía | Héctor Melesio Cuen Ojeda

“¿Quién viola la autonomía de la Universidad?, es el PAS, es Cuén con la complacencia del rector que se vuelve autonomista ahora porque a él lo nombró él también (Cuén Ojeda)”, sostuvo.

“Lo que se requiere es que ya no permitan los universitarios que sea Cuén el factor común de todo en la universidad, que sean los universitarios (…) soy partidario de que voten en una urna para elegir al rector, en sus escuelas, en sus facultades, nada más planteo una cosa, que se prohíban las campañas electorales, que solo haya comparecencia juntos de quienes aspiren, tipo debate, que los conozcan los universitarios”.

Finalmente el Gobernador declaró que la Universidad Autonoma de Sinaloa tiene derecho a presentar un recurso legal ante la corte para invalidar la Ley General de Educación Superior en caso de ser violatoria a los principios de autonomía.

“Si conocieran que se viola la autonomía con la ley que se expidió tienen un recurso jurídico, úsenlo, yo personalmente publiqué la ley porque tengo la convicción de que no viola la autonomía universitaria”, expresó Rocha Moya.

“Tienen derecho a ir, la universidad forma abogados, van a tener muy buena defensa si agarran a los abogados de la universidad, confío en ellos (…) si el poder judicial llega a determinar que hay ahí error y hay que enmendar pues tiene que proceder a hacer las enmiendas y correcciones que mande la corte”.