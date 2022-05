Incrementan denuncias de personas desaparecidas en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El reporte de personas desaparecidas de manera forzosa en Escuinapa se ha ido elevando tras la visita del grupo de mujeres rastreadoras "Tesoros Perdidos hasta encontrarlos" al municipio.

Aunque no se tiene una cifra exacta de los reportes, Irma "N", líder de esta agrupación, informó que cada día son más y más reportes de personas desaparecidas los que se reciben de este municipio.

"Si se han presentado muchos reportes de familias pidiéndonos apoyo para buscar a su familiar, aquí en Escuinapa son muchas las personas que nos han hablado para decirnos que tienen a un familiar perdido, no tenemos un número exacto, pero si sabemos que hay varios reportes".

LAS FAMILIAS DE ESCUINAPA NO SE SUMAN A LAS BÚSQUEDAS

Agregó que aunque son muchos los reportes que se tienen, en Escuinapa desafortunadamente, las familias no se suman a la búsqueda.

"Las familias tienen miedo, no se integran porque tienen miedo a ser amenazadas, que alrato lleguen a sus casas, pero pues igual si no se suman es más difícil, si no los buscamos, nosotros nadie lo va a hacer".

Asimismo, destaca que para ellas que desconocen el municipio, se les dificulta aún más poder realizar las labores de búsqueda sin tener a alguien que sea de Escuinapa.

El fin de semana se encontraron dos cuerpos. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Para concluir, reiteró que es importante que se realicen las denuncias correspondientes al momento de tener algún familiar desaparecido, ya que lo único que ellas no buscan quien es el responsable, solamente quieren encontrar a sus familiares.

"La verdad es importante que denuncien, si nosotros no los buscamos, nadie más lo va a hacer".

Cabe destacar que este fin de semana se realizó una búsqueda que resultó positiva al encontrar una fosa clandestina con restos de dos hombres.