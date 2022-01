Hay carencia de denuncias de personas desaparecidas: Comisión Estatal de Búsqueda

Escuinapa, Sin.- Pese a tener un número de alrededor de 500 expedientes de personas desaparecidas en el sur de Sinaloa, existe una carencia de denuncias de desapariciones forzosas, así lo externó Jesús Edmundo Jiménez Gómez, encargado de la zona sur de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Aunque no precisó cuantas carpetas se tienen por cada municipio, desde Mazatlán hasta Escuinapa, informó que son un aproximado de 500 carpetas de personas desaparecidas.

"Tenemos expedientes con personas desaparecidas de Escuinapa, Rosario, Concordia y Mazatlán, nosotros tenemos un aproximado de 500 expedientes de personas desaparecidas, pero estimamos que son más las personas que han sido desaparecidas".

Agregó que se cree, que son más las familias que no denuncian que las que si denuncian la desaparición de sus familiares.

"Son más las personas que no ponen, son muchas las personas que no llegan a denunciar la desaparición de sus familiares, muchas veces no hacen la denuncia por temor a sufrir alguna represalia, ese es el motivo que la gente nos dice cuando acuden a la Comisión Estatal de Búsqueda, de que no habían puesto denuncia antes desde un año o más porque han sido víctimas de amenazas".

Dijo que aunque la labor de la Comisión Estatal de Búsqueda es algo difícil y a veces cansado, el trabajo se hace con la intención de brindar un poco de paz a esas familias que salen a los operativos con el fin de encontrar a su familiar desaparecido.

Por último, aclaró que el trabajo de esta Comisión es en apoyo a los colectivos y solamente funciona como apoyo a la Fiscalía General del Estado, quien es la encargada de realizar las investigaciones posteriores al encontrar algún cuerpo o una fosa clandestina.

Cabe mencionar que en Escuinapa se está realizando un operativo de búsqueda el cual inició el pasado martes y concluirá este jueves.













