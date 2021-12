Búsqueda de desaparecidos en Escuinapa no tuvo éxito

Escuinapa, Sin.- La primera actividad de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio realizada por la organización "Tesoros Perdidos, hasta encontrarlos" resultó sin éxito.

Irma Arellanes Hernández quien es una de las líderes del colectivo de mujeres, informó que durante la semana se inició con la búsqueda de personas desaparecidas en el municipio.

"El tema de personas desaparecidas en Escuinapa es una realidad, ya se nos había estado realizando el llamado por personas de este municipio pidiéndonos el apoyo para ayudarles a buscar a sus familiares y ya acudimos a realizar la primera búsqueda".

Detalló que fueron tres días los que estuvieron la semana en el municipio en los cuales acudieron a tres sitios para realizar el rastreo de o búsqueda de alguna o más fosas clandestinas en las que pudiera estar alguno de los tantos desaparecidos que se tienen en Escuinapa.

Las zonas donde buscaron, fueron dos a las afueras de la cabecera municipal y una más en una de las zonas de playa de Teacapán.

Dijo que el resultado de estas primeras búsquedas resultó sin éxito alguno, recalcando que haber realizado la primera actividad en este municipio es un avance y que en próximas visitas que se puedan estar realizando posteriormente el resultado pudiera ser favorable.

"El no haber encontrado a ningún Tesoro, no nos desalienta, en Escuinapa no de ha terminado el trabajo, apenas vamos iniciando y vamos a volver... Nosotros no afectamos a nadie, no le hacemos daño a nadie, solamente estamos buscando a esas personas que tal vez pudieran estar sepultadas en algún lugar".

Por último, recalcó que el trabajo que ellas realizan no es buscar culpables, sino tratar de dar un descanso a las familias de esas tantas personas que han sido desaparecidas forzosamente.

Cabe mencionar que en el trabajo que la organización realiza es apoyado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, además de la Sedena, Guardia Nacional y la Policía Ministerial.









